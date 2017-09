Schleswig : Widerstand gegen höhere Spielgeräte-Steuer

vergrößern 1 von 1 Foto: Jensen 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 08.Sep.2017 | 07:43 Uhr

Es soll ein Beitrag zur Sanierung des Haushalts sein: Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Vergnügungssteuer zu erhöhen – das ist eine Abgabe, die die Spielhallenbetreiber an die Stadt überweisen müssen. Eine Steuererhöhung von 14 auf 17 Prozent vom Umsatz der Spielgeräte werde jährlich 110 000 Euro zusätzlich in die Stadtkasse spülen, prognostiziert Stadtkämmerer Udo Wessolowski.

Doch ob die Ratsversammlung zustimmt, ist offen. „Wir sehen das äußerst kritisch“, sagte die Finanzausschuss-Vorsitzende Steffanie Hildebrandt im Namen der CDU-Fraktion, als das Thema jetzt im Ausschuss behandelt wurde. Es bestehe die Gefahr eines Erdrosselungseffektes, sagte sie und berief sich dabei auch auf Erfahrungen aus der Steuerberatungskanzlei, der sie als Anwältin angehört. Anders als die Stadtverwaltung es darstelle, sei es den Spielhallenbetreibern nicht möglich, höhere Steuern einfach auf die Kunden abzuwälzen. Schließlich seien die Gewinnquoten gesetzlich festgelegt. „Bei dieser Erhöhung wären unsere Mandanten weg vom Fenster“, sagte Hildebrandt.

Das bestätigt Michael Lemke, der am Kornmarkt neben seinem Eiscafé auch eine Spielhalle betreibt und die Ausschusssitzung als Zuschauer verfolgte. Er sieht die Existenz seines Unternehmens in Gefahr. „Mit einem Steuersatz von 15 Prozent könnten wir vielleicht noch leben, aber bei 17 Prozent würden wir in die Verlustzone rutschen“, erklärt er. „Das kann ich nicht mehr erwirtschaften.“ Möglichkeiten zum Gegensteuern gebe es praktisch nicht.

Sollte die Steuererhöhung dazu führen, dass Spielhallen schließen müssen, würde die Stadt am Ende sogar weniger Geld einnehmen, gab Hildebrandt zu bedenken.

Das wäre eine Entwicklung, die Bernd Mukian begrüßen würde. Er ist Fachmann für Glücksspielsucht im Suchthilfezentrum in der Suadicanistraße. „Alles was dazu führt, dass die Zahl der Spielhallen abnimmt, ist grundsätzlich zu begrüßen“, meint er. Er würde sich wünschen, dass die Mehreinnahmen aus der Vergnügungssteuer für die Suchtprävention verwendet würden. Das ist im Rathaus jedoch nicht geplant.

Das letzte Wort hat die Ratsversammlung. Das Ergebnis ist offen. Anders als die CDU stimmten die SPD-Vertreter der Steuererhöhung im Finanzausschuss zwar zu, Fraktionschef Stephan Dose kündigte aber an, sich mit den Gegenargumenten zu beschäftigen. Johannes Thaysen (Grüne) scheiterte mit einem Antrag, die Steuer auf 20 Prozent zu erhöhen – der landesweite Höchstsatz, wie er unter anderem in Heide erhoben wird.