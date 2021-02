Neues Angebot im Norden : Whatsapp-Service für Fragen rund um die Kirche

Achtköpfiges Team beantwortet die meisten Fragen zum Thema Gott und die Welt am Smartphone.

von Gero Trittmaack

28. Februar 2021, 15:43 Uhr

Schleswig | „Ich möchte mein Kind in der Ostsee taufen lassen, geht das?“ Oder: „Ich habe Streit mit meinem Sohn, gibt es bei der Kirche eine Erziehungsberatung?“, „Ich habe Kummer, kann ich mit einem Pastor sprechen?“ oder auch „Wo wohnt eigentlich Gott?“ Diese und andere Fragen stellen Menschen täglich an ihre Kirche. Im Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg geht das künftig auch über Whatsapp, Facebook-Messenger und Telegram.

Hier steht ab Anfang März ein achtköpfiges Team des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises in den Startlöchern, um alle Fragen rund um die Kirche in der Region oder den Glauben per Whatsapp und Co. zu beantworten. Neben Anja Ahrens und Michael Haalbeck aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören die drei Pastoren Birgit Lunde, Ingo Gutzmann und Johannes Ahrens zum Team. Silke Hansen-Rathmann und Robin Gröbitz werden sich um Verwaltungsfragen kümmern, Nadine Hühne um alle Fragen rund um die Kitas.

Die Projektkoordinatorin Anja Ahrens sagt: „Die Kommunikation per Messenger – also per Whatsapp, Telegram, Facebook-Messenger und ähnliche Dienste – ist ein gesellschaftlicher Trend. Allein in Deutschland kommunizieren etwa 58 Millionen Menschen täglich per Whatsapp. Da liegt es doch nahe, dass wir als Kirche auf diese einfache Art erreichbar sind und die Menschen so Kontakt aufnehmen können, wie sie es gewohnt sind.“

Und Birgit Lunde, die in der Arbeitsgruppe Digitalisierung das Projekt mitentwickelt hat, ergänzt: „Lange war das Thema Datenschutz ein Problem, aber das haben wir jetzt gelöst. Wir haben ein System gefunden, mit dem wir datenschutzkonform kommunizieren.“ Das Team sieht die Whatsapp-Kommunikation als Ergänzung zu den Anfragen per Telefon, Brief oder E-Mail, die täglich gestellt werden. Und es rechnet damit, zahlreiche Fragen entweder an die Zuständigen weiterzureichen oder sie in Rücksprache mit den Gemeinden und Einrichtungen zu beantworten.

Anja Ahrens: „Anders geht es gar nicht bei einem so großen Kirchenkreis.“ Dazu gehören 60 Kirchengemeinden, fast 60 Kitas, die Tageswohnung für Obdachlose, der Migrationsdienst, Häuser der offenen Tür, Pfadfinderangebote und vieles mehr.

Im Kreisgebiet und der Stadt Flensburg arbeiten etwa 100 Pastorinnen und Pastoren sowie 1700 Mitarbeiter mit vielen Spezialgebieten. „Die Messenger-Kommunikation“, so Anja Ahrens, „ist ein ergänzendes Pilotprojekt, das wir nun zwei Jahre erproben.“

Pröpstin Johanna Lenz-Aude steht voll hinter dem Projekt: „Unser Leben verändert sich und gerade in dieser Zeit ist noch einmal deutlich geworden, dass neue Technik und neue Kommunikationsplattformen nicht nur eine gute, sondern auch eine wichtige Ergänzung zu den uns bisher vertrauten Wegen ist.“

Wer die Kirche per Whatsapp oder Telegram erreichen will, speichere die Nummer 0 46 21 / 963 00 in seinen Kontakten und starte Whatsapp oder Telegram wie gewohnt. Eine weitere Möglichkeit ist, www.kirche-schleswig-flensburg.de oder www.frag-die-kirche.de zu besuchen und den Anweisungen zu folgen.