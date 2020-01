Meggerdorf : Wettstreit um die größten Schinkenpreise

Am Dorfpokalschießen in Meggerdorf nahmen 23 Mannschaften teil – die „Schinkenjägerinnen“ und „Familie Sievers“ gewannen.

14. Januar 2020, 08:34 Uhr

Meggerdorf | Zwei Mannschaften weniger als beim Rekordergebnis im Vorjahr aber mit 23 Mannschaften war die 36. Auflage des MTV-Dorfpokalschießens wieder gut besucht. Beim Wettstreit um die begehrten Schinkenpreise waren je vier Teilnehmer am Start, von denen die drei besten in die Wertung kamen.

Separat ging es für alle Schützen um die Siegerpokale in der Einzelwertung. Den Sieg unter fünf Frauenmannschaften sicherten sich mit 277 Ringen die „Schinkenjägerinnen“ – Anja Clasen, Beate Ruge und Andrea Tams, die obwohl nur zu dritt angetreten, den größten Schinken in Empfang nahmen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die „Kanutinnen“ (269 Ringe) vor den Tischtennis-Damen (268 Ringe).

In der Einzelwertung der Frauen konnte sich Sarah Steltner mit 98 Ringen erstmals den Siegerpokal sichern. Zweimal den zweiten Platz mit je 96 Ringen erreichten Beate Ruge und Kathrine Sievers. Enorm hoch war das Niveau bei den Männern. In der Mannschaftswertung gelang es der „Familie Sievers“ den bisherigen Rekord von 294 Ringen zu egalisieren. Die weiteren Schinkenpreise gingen an die AKWG (293 Ringe) und die Faustballer (288 Ringe).

Mit Jörg Büttner, Benni Burchardt und Marten Hauschild landeten gleich drei Schützen mit 99 Ringen auf dem ersten Platz und verfehlten das Traumergebnis von 100 nur um einen Ring. Bei der Siegerehrung im Vereinsheim übergab der MTV-Vorsitzende Kai Friedrichsen die Siegerpreise. Sein Dank ging besonders an die Organisatoren „Hanne“ Grimm und Sönke Clausen. Grimm leitet die Schützenabteilung bereits 45 Jahre. Zum Dank wurde ihm ein Präsent überreicht.