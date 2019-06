Kinderfest in Busdorf : Wettkämpfe statt Unterricht

200 Grundschüler haben in Busdorf um die Königswürde gekämpft.

19. Juni 2019, 18:59 Uhr

Busdorf | „Ihr habt alle gewonnen“, lobte Haddebys Schulleiterin Sandra Hauschildt das freundliche Miteinander der 200 Grundschüler während der Wettkämpfe um die Königswürde. Dass das Schulfest bei hochsommerlichen Temperaturen unbeschwert und ohne Regenschutz wieder einmal im Freien stattfinden konnte, erfreute alle Teilnehmer.

Anstatt des Unterrichtes rund um Mathe, Deutsch und Englisch standen für die Kinder nun ganz andere Herausforderungen auf dem Stundenplan. Etwas Glück und Geschick waren gefragt – doch der Spaß und die Gemeinsamkeit standen im Vordergrund. Und dies präsentierten die Schüler beim Schubkarrenrennen, Dosenwerfen, Kegeln, Glücksraddrehen oder beim Leitergolf. Insbesondere das Wäscheaufhängen nach Zeit sorgte nicht nur bei den Zuschauern für Heiterkeit. Klassenweise wurden die kleinen Akteure von ihren Mitschülern mit lautstarken Zurufen angefeuert. Auch Amtsdirektor Ralf Feddersen und die stellvertretende Amtsvorsteherin Anke Gosch waren dabei.

Mit viel Applaus wurden die Königspaare am Mittag proklamiert – und erstmalig die Medaillen der Grundschule Haddeby ausgehändigt. Diese dürfen von den Königen an beiden Schulstandorten in Busdorf und Fahrdorf als Erinnerung behalten werden. Doch danach war noch nicht Schluss. Nach dem Festumzug durch das geschmückte Dorf folgte der obligatorische Tanz der Königspaare, der in den Wochen zuvor eingeübt wurde.

Haddebys Jugendbläsergruppe und die Feuerwehr Busdorf begleitetet die Kinder, die mit ihren kunstvoll dekorierten Blumenbögen durch die Dorfstraßen zogen. Die Schulleiterin bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Schulfestes beigetragen hatten. Königspaare sind: Klasse 1a: Maya Jöns und Luca Menges, 1 b: Hannah Clausen und Friedrich Brandt, 2a: Victoria Fee Buschmann und Henry Meifort, 2b: Emilia Maschke und Mika Scharnagl, 3b: Lina Soller und Leevi Lorenzen, 3b: Bodil Brix und Noa Herm, 4a: Merve Dede und Ole Hinrichsen, 4b: Lonny Kämmerer und Linus Osinski.