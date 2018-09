Sommer in Schleswig : Wetter-Rekord im September

Seit 1950 war es in Schleswig noch nie so warm an einem 18.9. wie gestern / Alle zog es hinaus in die Sonne

von Joachim Pohl

18. September 2018, 17:12 Uhr

Es war kein Tag wie jeder andere – gestern, am 18. September 2018. Üblicherweise liegen die Temperaturen in dieser Jahreszeit deutlich unter 20 Grad, gestern erreichten sie jedoch 27 Grad in Schleswig. So warm war es hier an einem 18. September seit 1950 nicht mehr! Außerdem war es der wärmste Tag seit dem 22. August; damit dürfte der 18. September in der Rangliste der heißesten Tage ziemlich weit oben liegen. Heute ist es voraussichtlich schon deutlich frischer, aber immerhin noch über 20 Grad an der Schlei. Am wärmsten war es gestern in Frankfurt, wo 31 Grad gemessen wurden.

Die Straßencafés sind noch einmal rappelvoll, ebenso die Restaurants mit der Möglichkeit der Freiluft-Gastronomie. Am Stadthafen stehen gleich mehrere Busse, eine Gruppe wartet an einem Ausflugsschiff auf Einlass. Sabine Lorenzen und Hermann Steen sind aus Rendsburg an die Schlei gekommen, haben ihr Auto in der Nähe des Schlosses geparkt und sind am Schlei-Ufer entlang bis zum Holm gewandert. Hier genießen sie die spätsommerliche Wärme im Holm-Café. Steen kennt den Spazierweg aus seiner Jugend; da war er Soldat auf der Freiheit und ist oft vom Bahnhof diesen Weg zur Kaserne gegangen. Und Sabine Lorenzen war in der vierten Klasse bei einem Wandertag auf dem Holm, erinnert sie sich.

„Wir haben die Wärme mit zu Ihnen in den Norden gebracht!“, ruft Herbert Jentz. Das Wohnmobil trägt das Kennzeichen FR – Freiburg im Breisgau. Dort war es gestern allerdings nicht wärmer als in Schleswig; heute legen die Freiburger aber nochmal ein Grad drauf.

Herbert Jentz und Andrea Bald haben eine kleine Fahrradtour in die nähere Umgebung gemacht und freuen sich auf die Fortsetzung ihrer Reise: Heute geht es via Havneby/Röm nach Sylt; dort wollen sie auf dem Stellplatz in Wenningstedt bleiben.

Der Platz am Stadthafen ist gestern so gut besucht wie im Hochsommer; dicht an dicht stehen die zum Teil großvolumigen Gefährte mit Kennzeichen aus allen Teilen Deutschlands sowie Dänemark und Schweden.

In der frischen Brise am Wasser kommt es Natascha, 27, gar nicht so warm vor, zumal sie erst kürzlich von einem achtmonatigen Aufenthalt aus Frankreich zurück gekehrt ist. Das Ende des Stegs an den Königswiesen ist gestern einer der beschaulichsten Plätze an der Schlei.

Zum Wochenende stürzen die Temperaturen auf herbstliche 13 Grad. Nachts geht es dann sogar herunter in den einstelligen Bereich.