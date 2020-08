Gendefekt : Wesley braucht Stammzellen

Der kleine Sohn der Schaustellerfamilie Lange leidet an einem Gendefekt – nun wird sein genetischer Zwilling gesucht.

Avatar_shz von Doris Ambrosius

04. August 2020, 17:32 Uhr

Süderbrarup | Wolfgang Lange aus Neumünster betreibt seine Waffelbäckerei inzwischen in der sechsten Generation. Auf Brarupmarkt gehört das Familienunternehmen schon beinahe zum Inventar – und in diesem Jahr machte Lange zumindest eine Stippvisite vor dem Edekamarkt in Süderbrarup. Seinen letzten Verkaufstag hatte er davor am 30. Dezember letzten Jahres. „Ich hätte nie gedacht, dass der Ausfall derart lange dauern würde“, sagt er.

Dass die Familie Lange aber neben der fatalen Geschäftspause in diesem Jahr einen noch viel schlimmeren Schicksalsschlag ertragen muss,, ist bislang allenfalls unter den Schaustellerkollegen bekannt. Im März kam zur großen Freude der Familie Lange ihr erstes Kind, Sohn Wesley, zur Welt. „Zuerst war alles in Ordnung und die üblichen Screenings waren negativ“, erzählt Wolfgang Lange von den ersten Tagen nach der Geburt. Dann aber habe sich Wesleys Zustand verschlechtert und nach drei Wochen wurden Tests wiederholt, da auch einige Symptome auftraten, die für eine bestimmte Krankheit sprachen.

Und diese bestätigte sich Mitte Juni. Wesley leidet an der sehr seltenen lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheit MP1. Es handelt sich um einen Gendefekt, der verhindert, dass der Körper ein bestimmtes Enzym herstellen kann, das lebenswichtig ist, berichtet der Vater. „In der Folge kann es zu Verwachsungen an Organen, Knochen und im Gehirn kommen und zu starken Behinderungen führen.“

Da die Auswirkungen meist im Babyalter nicht erkennbar sind, falle die Krankheit oft erst durch Gehfehler im fünften oder sechsten Lebensjahr auf, haben ihm die Ärzte erklärt.

„Wir sind so froh, dass der Defekt bei unserem Sohn so frühzeitig erkannt wurde, denn in späteren Jahren wäre es oft zu spät gewesen, hat man uns auch gesagt“, so Lange. Aber auch in Wesleys Alter sei die Krankheit nicht medikamentös heilbar – die einzige Möglichkeit für den kleinen Jungen ist eine Stammzellentransplantation. Dafür wird nun ganz dringend ein passender Spender gesucht – ein genetischer Zwilling von Wesley. „Mit einer Stammzellenspende, die der Körper zu 100 Prozent annehmen muss, seien zumindest Gehirn und Organe zu retten. Für die Knochen müssten wir weiterhin wöchentliche Kontrollen vornehmen lassen“, klärt der junge Vater auf und erzählt von Wesleys Leben, das gerade erst vor vier Monaten begann. Jede Woche muss der Kleine zwei- bis dreimal ins Hamburger Universitätsklinikum, damit ihm die notwendigen Enzyme gespritzt werden.

Für die Suche nach einem Stammzellenspender hat die Familie eine Facebookseite eingerichtet. Unter „kaempferherzwesley2020“ kann der weitere Verlauf mitverfolgt werden. Eine Registrierung bei der DKMS und die Anforderung eines Test-Sets ist einfach und schnell gemacht auf der Webseite https://www.dkms.de/de/better-together/wesley?.

Die Familie Lange hofft ganz fest, dass der richtige Spender sich meldet, auch wenn Registrierungen und Tests sich seit Coronazeiten um zirka 60 Prozent reduziert hätten. Die Familie und ihre Schaustellerfreunde kleben in ganz Deutschland Plakate und verteilen Flyer. „Wir müssen positiv rangehen, sonst gehen wir kaputt“, sagt Wolfgang Lange – mit ein wenig Hoffnung in der Stimme.