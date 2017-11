Amt Südangeln : Werbung für das eigene Glasfasernetz

vergrößern 1 von 1 Foto: hsz 1 von 1

Das Interesse am schnellen Internet ist in Schaalby groß. Zur Informationsveranstaltung zum Glasfaserausbau des Zweckverbandes Südangeln hatten sich viele Bürger im Schaalby-Krog eingefunden.

Der Ausbau des Glasfasernetzes wird aus Berlin über eine Defizit-Finanzierung gefördert. Allerdings wird eine Anschlussquote von 50 Prozent der Haushalte benötigt. Deshalb appellierte Bürgermeister Karsten Stühmer an die Anwesenden, mitzumachen: „Wir bringen Glasfaser in jedes Haus. Dafür brauchen wir möglichst viele Unterschriften.“ Auch Tolks Bürgermeister Andreas Thiessen betonte in seiner Ansprache vor allem die Wertsicherung und Stabilität der ans Breitband angeschlossenen Immobilien: „Die erste Frage von Kaufinteressenten ist die nach dem Internetzugang.“ Man müsse mit der Zeit gehen: „Ohne Internet kann die Jugend nichts werden. Schnelles Internet ist unverzichtbar für die Schule, die Arbeit und auch zu Hause. Sie sichert Arbeitsplätze“, sagte Thiessen.

Martin Stadie, Abteilungsleiter der TNG Stadtnetz GmbH aus Kiel, die von der Gemeinde als Betreiber des Netzes ausgewählt wurde, stellte seine Firma und deren Produkte vor. Als einen Vorteil der TNG gegenüber anderen Anbietern nannte Stadie den festen Standort in Kiel: „Alles, auch Support und Kundenhotline, befindet sich dort.“ Die Firma verfüge über viele Jahre Erfahrung und sei von anderen Dienstleistern unabhängig.

Glasfaser biete Vorteile gegenüber anderen Materialien, erläuterte er. So sei die Bandbreite garantiert und die Leitung unanfällig für magnetische Störungen. Es gebe keinerlei Engpässe bei der Datenübertragung, auch dann nicht, wenn viele Nutzer gleichzeitig telefonieren und im Netz surfen.

Martin Stadie erläuterte mit einem kurzen Zeichentrick-Film anschaulich, wie die neue Zuleitung per „Erdrakete“ verlegt wird. Diese Art der Verlegung sei in den meisten Fällen möglich, verursache nur geringen Aufwand und so gut wie keine Erdarbeiten. Vorhandene Kupferleitungen bleiben bestehen. Nach einer Begehungen werden dann die notwendigen Maßnahmen individuell auf jedes einzelne Grundstück abgestimmt.

Der Verband bietet noch bis zum 16. Dezember für alle Anwohner der Gemeinde Schaalby einen kostenfreien Hausanschluss an. Für die anderen Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes gelten jeweils andere Zeitrahmen. Werden Verträge später abgeschlossen, müssen Grundstückseigentümer die Kosten selbst tragen – und das können mehrere Tausend Euro sein. Zur Auswahl stehen drei Tarife mit der zubuchbaren Option für HD-Fernsehen. Die Flyer und Produkt-Pakete sollen in der nächsten Zeit an alle Haushalte in den Gemeinden des Zweckverbandes verteilt werden. Für Schaalby sind zehn Veranstaltungen mit Beraterterminen im Bürgerraum der Schule geplant.