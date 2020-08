Treia : Wer zu nah an der Schule wohnt, muss für den Bus zahlen

Einige Eltern in Treia müssen für die Fahrt ihrer Kinder zur Schule nach Silberstedt 135 Euro zahlen, für andere ist der Service kostenlos.

17. August 2020, 17:13 Uhr

Treia | „Wir wünschen uns einfach eine gerechte und dauerhafte Lösung für alle Treianer Kinder“, betont Timo Jacobs, der gemeinsam mit anderen betroffenen Eltern eine Initiative gegründet hat. Sie setzt sich mit der aus ihrer Sicht ungerechten Behandlung Treianer Schulkinder in Bezug auf ihre Beförderung zur Erich-Kästner-Schule in Silberstedt auseinander. „Die meisten Schülerinnen und Schüler steigen an der selben Haltestelle ein“, sagt Jacobs, „allerdings werden einige kostenlos befördert und andere müssen für ihr Busticket bezahlen.“

Aber von Anfang an: Im vergangenen Jahr hat der Kreis Schleswig-Flensburg beschlossen, dass der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung mit dem Schuljahr 2020/21 nicht mehr erhoben wird. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Busfahrkarte für alle Kinder 135 Euro pro Jahr gekostet (Geschwisterkinder 100 Euro). Trotz der Ankündigung des Kreises erhielten viele Eltern vor Beginn des Schuljahres die Aufforderung die Busfahrkarte für ihre Kinder zu bestellen und auch zu bezahlen. „Ich musste ganz schön schlucken“, erzählt Svenja Polley-Brix, „denn für unsere Tochter soll die neue Regelung nicht gelten.“ Sie besagt, dass nur die Kinder, deren Schulweg länger als vier Kilometer ist, keinen Eigenanteil mehr zahlen müssen (gilt ab Jahrgangsstufe 5). „Der Schulweg unserer Tochter ist da leider genau 200 Meter zu kurz.“

Diese Kilometerregel ist nicht neu – nur war sie den Eltern bisher nicht aufgefallen. Das Junior-Ticket, das die Kinder auch schon vor der Neu-Regelung lösen mussten, die weniger als vier Kilometer zur Schule unterwegs sind, kostet nämlich auch 135 Euro und sieht exakt so aus, wie das der Kinder mit weiterem Weg. Erst durch den Wegfall des Eigenanteils wurde diese Unterscheidung sichtbar.

Nun ist die Tatsache, dass Kinder, die in enger Nachbarschaft wohnen, am Morgen gemeinsam zur Bushaltestelle gehen, dort in den selben Bus einsteigen, um zur selben Schule zu fahren – aber bei den Kosten für die Beförderung unterschiedlich behandelt werden – für die betroffenen Eltern nur schwer

nachvollziehbar. „Wir empfinden das als ungerecht, auch wenn es juristisch korrekt sein mag“, sagt Svenja Polley-Brix.

Die Elterninitiative suchte nach einer möglichen Lösung gegen diese Ungleichbehandlung – und fand sie in der „Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung notwendiger Kosten für die Schülerbeförderung“. Dort heißt es: „Anstelle der Wohnung des Schülers können vom Kreis nach Anhörung des Schulträgers (in diesem Fall das Amt

Arensharde ) und der Wohnsitzgemeinde ein oder mehrere zentrale Punkte zum Ausgangspunkt des Schulweges bestimmt werden. Die zentralen Punkte sollen möglichst verkehrsgünstig liegen.“

Als zentraler Punkt würde sich zum Beispiel die Grundschule anbieten. „Dort steigen die meisten Kinder in den Bus“, weiß Enken Jacobs. „Und die Mindestentfernung zur Schule wäre dann für alle Treianer Kinder gewährleistet.“

Der Antrag des Amtes Arensharde, der auf Initiative der Eltern gestellt wurde, liegt dem Kreis seit Mitte Juni vor und wird derzeit geprüft. Susanne Weidemann, Leiterin des Fachdienstes Schule und Sport, erklärt, „dass bei der Prüfung dieses Antrages mehrere Aspekte zu berücksichtigen sind, weshalb die Entscheidungsfindung zu diesem Antrag noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Gleichwohl bemühen wir uns um eine zeitnahe Entscheidung.“

Das bedeutet: Für dieses Schuljahr wird sich in Sachen Schülerbeförderung wohl nichts mehr tun. „Die Fahrkarten sind sowieso schon bezahlt“, ergänzt Michaela Meyer-Kröger. Das trifft einen Teil der Eltern besonders hart, denn durch die Neuregelung ist der Geschwisterbonus weggefallen. „Das heißt, dass Eltern mit mehreren Kindern jetzt sogar draufzahlen“, erklärt Thomas Kröger. Mit der Bestimmung eines zentralen Punktes wäre diese Ungleichheit aus dem Weg geräumt.

Nun warten die Eltern gespannt auf die Entscheidung des Kreises, die aller Voraussicht nach nicht nur Einfluss auf die Schülerbeförderung in Treia haben wird. Denn nicht nur dort hat die Verwaltung sehr genau nachgerechnet.