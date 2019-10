Wer zahlt für die Thomas-Cook-Pleite?

Bis zu 400 Millionen Euro Schaden: Reisebüro-Verband will notfalls vor Gericht Geld vom Staat einklagen

Avatar_shz von

28. Oktober 2019, 10:36 Uhr

Frankfurt | Einen Monat nach der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook ist eine Debatte darüber entbrannt, ob der deutsche Staat für die Außenstände der deutschen Tochtergesellschaften von Thomas Cook aufkommen muss. Die Grünen halten eine solche Staatshaftung für möglich. Dabei geht es nicht zuletzt um das Geld von Kunden, die ihre gebuchten Reisen bereits bezahlt haben, sie nun aber nicht mehr antreten können. „Es kann gut sein, dass die fehlerhafte Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in deutsches Recht eine Staatshaftung begründet“, meint der tourismuspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Markus Tressel, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Am Ende muss noch der Steuerzahler die Kunden entschädigen.“

Tressel bezieht sich auf ein Gutachten des Wissenschaftliches Dienstes des Bundestages, wonach eine Begrenzung der Haftungssumme für Insolvenzschäden bei Pauschalreisen zwar im Prinzip zulässig, ihre konkrete Festsetzung auf 110 Millionen Euro durch die Bundesregierung jedoch als problematisch beurteilt worden sei. So sei die Bundesregierung unter anderem zur Marktbeobachtung verpflichtet. Trotz Inflation und einer immensen Zunahme des Marktvolumens sei die Haftungssumme seit 1994 aber nicht angepasst worden. Eine Staatshaftung sei damit nicht ausgeschlossen. „Die Bundesregierung hat jetzt allen Grund nervös zu sein“, meint der Grünen-Politiker. Sie sei sehenden Auges und trotz zahlreicher Warnungen in ein riesiges Problem gestolpert.

Tatsächlich teilte die Zurich-Versicherung, die die Reisen mit Thomas Cook bis zu 110 Millionen Euro versichert hat, schon wenige Tage nach der Pleite des Reiseveranstalters mit, dass das bei weitem nicht reiche, um alle Ansprüche zu befriedigen. Nach Schätzungen liegt der aktuelle Schaden mit 300 bis 400 Millionen Euro weit höher. So werden viele Kunden des Reiseveranstalters wohl trotz Sicherungsschein nicht das komplette Geld zurückbekommen. Der Veranstalter selbst gab bekannt, dass ihm mit Stand 23.September 2019 bis zum 20.September des kommenden Jahres 600 000 Buchungen vorliegen. Sie sind in vielen Fällen mit entsprechenden Anzahlungen in Höhe von 20 bis 25 Prozent des Reisepreises verbunden.

Die Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) Marija Linnhoff kündigte im Gespräch mit unserer Redaktion an, notfalls bis zum europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu gehen, um Berlin in die Staatshaftung zu klagen. Die Touristikerin befürchtet, dass sonst die Pauschalreise, die immer auch für Sicherheit stehe, dauerhaft Schaden nehmen könne.