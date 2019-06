Glücksburg überarbeitet Satzung : Wer soll für den Straßenbau zahlen?

Glücksburg muss seine eigene stellenweise nicht zulässige Satzung überarbeiten.

von shz.de

20. Juni 2019, 15:13 Uhr

Glücksburg | Müssen sich Eigentümer von Grundstücken in Glücksburg künftig an den Kosten für den Straßenbau beteiligen? Diese Frage müssen Parteien und Verwaltung jetzt neu regeln. Die Glücksburger „Straßenbaubeitragssatzung“ gilt als stellenweise „nicht zulässig“ heißt es aus der Flensburger Finanzverwaltung. Bereits vor über einem Jahr stellte die Landesregierung Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein frei, wie sie den Bau ihrer Straßen finanzieren. Die bisherige Glücksburger Regelung sieht einen Beitrag der anliegenden Eigentümer vor. Davon Gebrauch gemacht wurde in letzter Zeit aber nicht, sagen Glücksburgs Politiker.

Bereits in einer Sitzung im Mai hatten sich Mitglieder des Finanz- und Hauptausschusses mehrheitlich für eine Beibehaltung der geltenden Beitragszahlungen ausgesprochen. Lediglich die SPD wollte dem Beispiel Kappelns folgen und die Beiträge komplett aufheben. Es bestünden „finanzielle Ungerechtigkeit“ und „fehlende Nachvollziehbarkeit“ hieß es aus den Reihen der SPD.

In Glücksburg diskutieren die Fraktionen noch, wann ein Beitrag erhoben werden soll. Bei der erstmaligen Herstellung einer Straße gilt das „Erschließungsbeitragsrecht“ des Bundes, klärte Britta Heisig aus der Finanzverwaltung Flensburg auf. In diesem Fall werden Grundstückseigner in jedem Fall an den Kosten für den Straßenbau beteiligt. Die Stadt Flensburg sehe Beiträge über die Herstellung und den Ausbau von Straßen hinaus vor. Heisig empfahl dem Glücksburger Finanz- und Hauptausschuss in seiner letzten Sitzung, die Glücksburger Satzung der Flensburger Straßenbaubeitragssatzung anzupassen. Diese sei rechtskonform. Die Ausschussmitglieder stimmten dem Vorschlag einstimmig zu. Die Verwaltung wurde mit der Erarbeitung einer neuen Satzung nach Flensburger Vorbild beauftragt. Angebote für die Erstellung von Bewertungskriterien sollen eingeholt werden. Es geht um Fragen wie Tiefe, Nutzung und Bebauung der Grundstücke.

In der Praxis gilt laut Bürgermeisterin Kristina Franke in Glücksburg zur Zeit folgende Regel: Wird eine Straße nur erhalten, nicht aber verbessert – etwa durch aufwendige Pflasterarbeiten – kommt die Stadt für die Maßnahme auf. So ist es jüngst an der Straße „Am Kegelberg“ geschehen. Die Sackgasse mit einer Sanddecke erhielt eine neue Drainage und wurde neu verdichtet. Die Anwohner wollten keinen anderen Straßenbelag. Die Stadt kam für die Kosten auf. So war es auch am Thingplatz im Ortsteil Glücksburg-Sandwig: Nach einer Kanalsanierung wünschten sich die Anwohner dort lediglich die gewohnte Asphaltdecke zurück. Im Augenblick bietet die Straße den Anblick eines Flickenteppichs. „Langfristig soll einheitlich asphaltiert werden“, sagt Kristina Franke. Zuvor soll das neue Glasfaser-Kabel verlegt werden.

Der Ortsteil Sandwig gehört zu den ersten Abschnitten, die von den Stadtwerken mit Glasfaser versorgt werden. Der Ortsteil liegt auf dem Weg zu einem der mit Internet unterversorgten Gebiete Glücksburgs. Dazu zählen Meierwik, Schausende, Rüdeheck und Bockholm. Schiedenhohlweg, Holnis und Drei werden ebenfalls im ersten Abschnitt erschlossen. Noch bis zum 29. Juni können sich Anwohner dieser Gebiete für einen kostenlosen Hausanschluss mit Glasfaser anmelden. Infos dazu gibt es unter www.swfl-glasfaser.de .