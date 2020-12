Umfrage : Wer lässt sich impfen, wer nicht?

Die ersten Menschen in Schleswig-Holstein haben den Corona-Impfstoff erhalten. Doch wie stehen die Schleswiger zur Corona-Impfung?

Avatar_shz von arc

30. Dezember 2020, 13:07 Uhr

Schleswig | Mit der Zulassung des Corona-Impfstoffes durch die europäische Arzneimittel-Agentur ist auch unter den Schleswigern die Hoffnung aufgekommen, der Pandemie Herr zu werden. Seit vergangenem Sonntag rollen die mobilen Einsatz-Teams durch Schleswig-Holstein, um zunächst die Bewohner und Pflegekräfte in Senioren- und Pflegeheimen sowie Mitarbeiter von Intensivstationen mit dem Vakzin zu versorgen. Anschließend werden dann Menschen mit geringerem Risiko für schwere Krankheitsverläufe geimpft.

Zwar gibt es auch Stimmen, die dem Impfstoff kritisch gegenüberstehen, dennoch sind nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut „Yougov“ zwei Drittel der Deutschen dazu bereit, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Die SN haben einige in der Öffentlichkeit stehende Schleswiger sowie Passanten befragt, ob sie sich impfen lassen und aus welchen Gründen sie für oder gegen eine Impfung gegen Covid-19 sind.

Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose geht mit gutem Vorbild voran: „Ja, ich werde mich impfen lassen, sobald ich an der Reihe bin. Ich denke, dass der Impfstoff eine gute Möglichkeit ist, der Pandemie wirksam entgegenzutreten und die Impfungen dazu beitragen werden, dass wir baldmöglichst wieder zu einem - zumindest annähernd - normalen Leben zurückkehren können.

Landrat Wolfgang Buschmann: „Wenn die Zeit gekommen ist, lasse ich mich natürlich impfen. Nur so können wir die Pandemie gemeinsam überstehen.“

Christian Liesegang, Buchhändler und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL): „Klar lass ich mich impfen – das steht für mich außer Frage. Ich hoffe, dass möglichst schnell diejenigen geimpft werden können, die besonderen Schutz brauchen.“

SPD-Ratsherr Eckard Haeger: „Grundsätzlich bin ich bereit, mich impfen zu lassen. Ich gehöre der Impfklasse 3 an und bin noch nicht dran. Man muss vor der Impfung allerdings auch den nötigen Respekt haben – in der ersten Reihe hätte ich nicht sein wollen.“

Helge Schütze, Leiter des Stadtmarketings Schleswig: „Natürlich werde ich mich impfen lassen. Wir wollen wieder Normalität und dafür brauchen wir eine hohe Impfquote. “

Mechthild Reußner, Ärztin und Vorsitzende des Schleswiger Seniorenbeirates: „Ich lasse mich impfen. Ganz einfach: Ich glaube, das Virus ist gefährlicher.“

Carsten Schmolling, Leiter der Lornsenschule: „Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, sobald ich dazu eingeladen werde. Es geht um meine Gesundheit, aber vor allem um die Gesundheit meiner Mitmenschen, von denen ich ja berufsbedingt sehr viele täglich treffe. Natürlich denke ich dabei auch an meine Familie: Ehefrau, Kinder und Enkel und besonders meine Mutter. Auf dem Weg über möglichst viele geimpfte Menschen können wir dann hoffentlich bald so viel Normalität wie möglich zurück gewinnen.“

Uta Fölster, Präsidentin des OLG: „Ich lasse mich selbstverständlich impfen, wenn ich dran bin. Mein Vertrauen in die Meinung der Experten, die nahezu einhellig die Wirksamkeit des Stoffes bescheinigen, ist groß und ich bin dankbar, dass Wissenschaftler ihn in so kurzer Zeit entwickeln und testen konnten.“