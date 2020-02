Schleswigs „Tier der Woche“ : Wer holt „Nelly“ aus dem Tierheim?

Continental Bulldog Mix ist freundlich und Menschen gegenüber aufgeschlossen.

24. Februar 2020, 17:33 Uhr

„Nelly“, ein Continental Bulldog Mix, ist ungefähr drei bis vier Jahre alt. Sie kam vor einigen Wochen als Fundhündin ins Tierheim und wird offenbar von keinem Menschen vermisst. „Nelly“ ist eine freundliche und Menschen gegenüber aufgeschlossene Hündin. Sie ist sehr aufmerksam und möchte noch viel lernen. „Nelly“ hat ihren eigenen Kopf und weiß ganz genau was sie möchte – und was nicht. Der kleine Dickschädel wird nur an Menschen mit Hundeerfahrung und nicht zu kleinen Kindern oder Katzen vermittelt.

www.tierheim-sl.de,

Telefon 04621 / 513 22