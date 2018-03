Ulsnis : Wenn keine Hilfe kommt

Dieter Lütjens fiel aus dem Bett und konnte sich nicht mehr aufrappeln – sein Notruf nach professioneller Rettung verhallte.

Es gibt Dinge, die mag man sich lieber gar nicht vorstellen. Zum Beispiel von der Grippe erschlagen im Bett zu liegen, aus diesem herauszufallen und zu schwach zu sein, um aus eigener Kraft wieder hineinzukommen. Da bleibt nur, nach Hilfe zu rufen. Glücklich können sich diejenigen schätzen, die Angehörige oder Lebensgefährten in der Nähe haben, die in solch einem Fall zu Hilfe eilen können. Doch was, wenn diese auch einfach nicht die Kraft aufbringen, den Hilflosen wieder zurück ins Bett zu hieven? Dann muss professionelle Hilfe her. Doch was tun, wenn diese nicht kommt?

Hört sich gruselig an, ist aber genauso passiert. Der 75-jährige Dieter Lütjens lebt seit 40 Jahren mit seinem Lebensgefährten Klaus Knorr (74) in Ulsnis und fiel unlängst aus seinem Bett. Nachdem mehrmalige Versuche scheiterten, ihn wieder zurück ins Bett zu schaffen, wählte das Paar die Notfallnummer der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) 116 117. „Die fragten mich dann, wie alt ich sei und sagten mir, dass sie mir nicht weiterhelfen können“, erzählt Lütjens. Nach erneuter Nachfrage verwies man ihn an den Rettungsdienst. Also wählte der Rentner die 112. Aber auch diese fühlten sich für den am Boden liegenden Rentner nicht zuständig. „Sie sagten mir, dass sie einen Rettungswagen schicken können, der mich ins Krankenhaus fährt, aber ich war ja nicht verletzt“, so Lütjens.

Letztlich hatte das Paar den rettenden Gedanken, eine Bekannte um Hilfe zu bitten. Sie kam schließlich mit ihrem Mann vorbei und half dem am Boden Liegenden wieder in sein Bett. „Das ist mir ein Rätsel, wie die sich einfach nicht zuständig fühlen können“, sagt die Bekannte, die namentlich nicht genannt werden will. „Das ist schließlich eine Notfallnummer, die könnten einem zumindest den richtigen Kontakt vermitteln“, so die Bekannte weiter.

Die Notfallnummer 116 117 ist ein Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Unter dieser Nummer erhalten Patienten in dringenden medizinischen Fällen Informationen, wo sie außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen ambulant behandelt werden. Sollte sich im Verlauf des Telefonats herausstellen, dass ein akuter Notfall vorliegt, werden der Rettungsdienst und gegebenenfalls der Notarzt verständigt.

Dieter Lütjens fühlte sich jedoch in seiner misslichen Lage allein gelassen: „Es fühlte sich keiner so richtig zuständig für meinen Fall.“ Auch die Bekannte des Paares versteht nicht, warum man keinen Rettungsdienst vermittelt habe, es hätte ja auch etwas passiert sein können. Zudem wären die Rentner, die beide erkrankt waren, nicht in der Lage gewesen, selbst zum Arzt zu fahren.

Delf Kröger, Abteilungsleiter für Gesundheitspolitik beim KVSH, betont, dass die Notfallnummer ausschließlich von eigenem Personal betreut werde, das medizinische Vorbildung habe. Zu dem Fall von Dieter Lütjens sei ihm keine Beschwerde bekannt. Deshalb könne er zu diesem konkreten Fall nichts sagen. Kröger betont jedoch, dass in Fällen, in denen sich der Patient nicht richtig beraten oder betreut gefühlt habe, das auch kommuniziert werden solle. „Wir arbeiten eng mit den Rettungsdiensten zusammen, wenn es sich um einen akuten Notfall handelt, dann lassen wir die Patienten nicht allein, sondern leiten sie direkt weiter“, so Kröger weiter.

Lütjens und sein Lebensgefährte, die ihren Alltag normalerweise ohne Weiteres selbst bewältigen können, machen sich nun auf die Suche nach einer geeigneten Lösung für den Notfall, wenn beide gleichzeitig durch eine Grippe außer Gefecht gesetzt sind.