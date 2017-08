Kropp : Wenn es Probleme mit Mietern gibt

vergrößern 1 von 2 Foto: kra (2) 1 von 2

Kropp | Die Miete wird nicht bezahlt, der Garten verwildert oder nach dem Auszug ist die Wohnung eine Müllhalde. Wenn Kropper Haus- und Wohnungseigentümer Probleme mit ihren Mietern haben, landen sie oft bei Martin Rathsack. Jeden zweiten Donnerstag im Monat bietet der Jurist eine kostenlose Beratung in Rechtsfragen rund um die Immobilie an – wenn man wie 200 Kropper Mitglied im Verein „Haus und Grund“ ist. Die Mitgliedschaft kostet 30 Euro im Jahr, Grundeigentum ist keine Voraussetzung. Neben der Rechtsberatung hilft der Verein etwa bei der Prüfung von Bau- und Kaufverträgen, Finanzierungs- und Energiefragen. Zudem erhalten die Mitglieder Rabatte bei bestimmten Baumärkten oder Versicherungen.

In Kropp kommt Martin Rathsack im Schnitt auf fünf Beratungen pro Sprechstunde. „In 70 Prozent der Fälle geht es um Probleme mit Mietern“, erklärt der Jurist. 20 Prozent drehten sich um Nachbarschaftsangelegenheiten, hinzu kämen Fragen, was man wo bauen dürfe. Er gibt Tipps für die Vorgehensweise und schätzt deren Erfolgschancen ein. Beim Streit mit dem Nachbarn sei etwa der Schiedsmann erster Ansprechpartner, erklärt er. „Nur ganz wenige Fälle enden vor Gericht“, sagt Wolfgang Behrendt, stellvertretender Vorsitzender des stetig wachsenden Ortsverbands.

Das typische Kropper Mitglied von „Haus und Grund“ vermietet ein oder zwei Immobilien. Ein klassischer Streitpunkt zwischen Vermieter und Mieter sei eine erhöhte Nebenkostenabrechnung, meint Horst Brommann-Schmidt, seit Gründung des Ortsverbands 1982 Vorsitzender. „Vielen Mietern ist nicht klar, was da drin steckt – zum Beispiel Grundsteuer und Gebäudeversicherung“, sagt er. Bei Unstimmigkeiten sei es wichtig, „auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, bevor es eskaliert“, ergänzt Behrendt. So ließe sich vieles bereinigen.

Der Verein setze auf Prävention, indem er Mietverträge und Übergabeprotokolle anbiete und bei der Mietersuche mit Schufa-Bonitätsauskunft helfe, so Martin Rathsack. Allerdings relativiert der Anwalt: „Häufig sind Vermieter zu faul, ihren Ex-Mieter einzutragen“. Dabei sei die Auskunft, ob jemand Mietschulden habe, „ein Dienst für den nächsten Vermieter“. Denn es gebe professionelle Mietnomaden, die immer wieder untertauchen würden, ohne ihre Schulden zu bezahlen. „Das Geld sieht man im Normalfall nie wieder“, meint er.

Mit Mietnomaden habe man auch in Kropp Erfahrungen gemacht, so Brommann-Schmidt: „Die reisen im Umkreis von 50 Kilometern umher.“ Vermietung sei „ein schweres Geschäft“, weiß Wolfgang Behrendt aus eigener Erfahrung – und der von anderen Vereinsmitgliedern. Heute wolle jeder ein eigenes Heim haben, ohne zu wissen, wie viel das koste. Im schlimmsten Fall gerate die Miete in Rückstand: „Da kommen schnell 1000 Euro zusammen“.

Wer Pech gehabt habe mit der Vermietung – „und es gibt in Kropp viele davon“ – sei froh über die juristische Beratung, meint er: „Ohne ist man als Vermieter schlicht überfordert.“ Anfangs bot der Ortsverband nur alle zwei Monate eine halbstündige Sprechstunde an. „Heute reicht die monatliche Stunde oft nicht aus“, sagt Horst Brommann-Schmidt.

von Maike Krabbenhöft

erstellt am 16.Aug.2017 | 08:14 Uhr