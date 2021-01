Wenn der Kulturhunger kommt

Viele Veranstalter und Institutionen planen für die Zeit nach der Pandemie – zum Teil schon ab Anfang Februar

Avatar_shz von Joachim Pohl

08. Januar 2021, 16:07 Uhr

Schleswig | Das kulturelle Leben in der Stadt ruht – es ist quasi tiefgefroren, es gibt weder Konzerte noch Lesungen, keine Ausstellungseröffnungen oder Performances, kein Theater und keine Gastspiele. Und nach der Verlängerung des Lockdowns wird das auch den gesamten Januar so bleiben – Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Doch es gibt ein kulturelles Leben nach Corona, das früher oder später aus dem Tiefschlaf erwachen und wieder aufgetaut wird. Auch in Schleswig. Die Optimisten unter den Veranstaltern nennen schon Termine im Februar, doch die Wahrscheinlichkeit der Realisierung steigt sicherlich mit jeder Woche und jedem Monat in Richtung Frühling, Sommer und Herbst.

So sind Marno Happ und Manfred Pakusius (Norden-Festival) optimistisch, dass das beliebte Spätsommer-Kulturfest in diesem Jahr ab 26. August über die Bühnen gehen kann. Soeben wurde der populäre Hamburger Sänger und Songschreiber Bernd Begemann als weiterer Act bekannt gegeben. Das Publikum darf sich auf viele Bands und Solokünstler vor allem aus Skandinavien freuen.

Etwas früher beginnt das Baltic-Open-Air (BOA), das im Corona-Jahr 2020 ebenfalls die Segel streichen musste. Das Musikfest der etwas härteren Gangart steigt ganz in der Nähe der Autobahn-Abfahrt Jagel vom 18. bis 21. August mit unter anderem „Fury in the Slaughterhouse“, „Hammerfall“ und „Torfrock“.

Die Veranstalter des BOA planen darüber hinaus voller Optimismus auf dem Festival-Gelände schon für den Mai eine Mischung aus Camping-Wochenende, Grillfest, Open-Air-Festival und Love-Parade – die „Camp Parade“. Damit wollen sie ein neues Festival-Format etablieren und ein breites Spektrum an Interessierten anlocken.

Und auch die seit Jahren in Schleswig etablierten Wikingertage auf den Königswiesen sollen vom 5. bis 8. August nach dem Ausfall im letzten Jahr wieder Tausende von Besuchern anlocken.

Die „Heimat“ auf der Freiheit hat für den Januar alle und für den Februar drei von acht geplanten Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Dazu gehört auch das Gastspiel der bekannten Liedermacherin Pe Werner (eigentlich 5. Februar). Im März jedoch stehen noch acht von neun Shows auf dem Plan, lediglich der Auftritt des A-cappella-Ensembles „Basta“ (eigentlich 5. März) wurde verschoben.

Danach jedoch ist der Kalender voll bis zum Juni 2022. Allein der Oktober sieht ein Dutzend Konzerte und Comedy-Shows vor, darunter Gitte Hænning und Anne Haigis. Vorher können sich die Schleswiger auf „LaLeLu“, Götz Alsmann, Pe Werner (jetzt 2. Juni) und Gayle Tufts freuen. Ein Novum ist am 23. Mai ein Live-Auftritt des Satire-Online-Zeitung „Der Postillon“, bei dem die besten erfundenen Zeitungsmeldungen live präsentiert werden.

Das Stadtmuseum möchte eigentlich schon diesen Sonntag (10. Januar) eine große Foto-Ausstellung des Niederländers Jan Banning eröffnen. Sie soll bis 14. März dauern – mit Glück bekommen die Besucher sie dann also tatsächlich auch noch zu sehen. Auf der Homepage des Museums ist von einer Absage bisher nicht die Rede.

Auf Schloss Gottorf sind im Januar keine Sonderausstellungen geplant. Am 2. Februar beginnt die Bilderschau „Moby Dick und Röhrenkatze“ zum 50-jährigen Jubiläum des Kulturrings. Diese Ausstellung ist jetzt schon auf der Seite der Landesmuseen virtuell mit einem geführten Rundgang zu sehen (wir berichteten).

Das Landestheater startet kommende Woche zwar wieder seinen Betrieb, die Bühnen bleiben jedoch mindestens im Januar noch leer. Für Freitag, 5. Februar, ist jedoch ein Kammerkonzert im Slesvighus geplant – und noch nicht abgesetzt worden. Und einen Tag später steht „Der Leibarzt, sein König und beider Frau“, ein dänisch-deutsches Hof-Drama von Peter Schanz, auf dem Programm. Und am 9. Februar soll das Sinfonieorchester in der A.P.Møller-Schule Werke von Antonín Dvorak und Poulenc spielen. Vorsichtshalber sind jedoch alle diese Vorstellungen noch nicht im Kartenvorverkauf.