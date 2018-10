HUndekot : Wenn der Gehweg zur Toilette wird

In Süderbrarup gibt es vermehrt Beschwerden über Hundekot.

19. Oktober 2018, 16:36 Uhr

Es ist ein Thema, das in jeder Gemeindevertretung vermutlich mindestens einmal im Jahr zur Sprache kommt: Hundekot. Denn es gibt immer noch viele Hundebesitzer, denen es egal ist, wo ihre vierbeinigen Lieblinge ihre Ausscheidungen hinterlassen und keinen Grund sehen, diese Häufchen zu entsorgen. „Dafür zahlen wir ja auch Hundesteuer“, ist ein oft vorgebrachtes Argument. Dem tritt Süderbrarups Bürgermeister Friedrich Bennetreu entgegen. „Die Hundesteuer ist eine normale Kommunalsteuer und darf nicht zweckgebunden verwendet werden“, sagt er.

Beschwerden über die stinkenden Hinterlassenschaften erreichen ihn fast täglich. Direkt vor dem Fenster befindet sich „die größte Hundetoilette des Kreises“: der Marktplatz von Süderbrarup. Besuchern sei angeraten, dort auf den Wegen zu bleiben. Aber selbst dort könne man nicht sicher sein, in einen Kothaufen zu treten. Es seien auch schon Autofahrer beobachtet worden, die zu Beginn ihrer Tour durch die Süderbraruper Geschäfte ihren Hund auf dem Marktplatz entließen und nach Erledigung der Geschäfte dort wieder abholten.

Auch an anderen Stellen liegen Hundehaufen. Dabei ist die Verschmutzung durch Hundekot eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Um den Hundebesitzern die Entsorgung zu erleichtern, wurden in Süderbrarup Spendeboxen aufgestellt, an denen man Plastiktüten ziehen kann. Doch das führte dazu, dass die Hundebesitzer am Thorsberger Moor den Kot in die Tüte packten und diese im Wald entsorgten.

In der Bauausschusssitzung kamen Beschwerden von der Nordlicht-Schule auf den Tisch. Auf dem neu angelegten Außengelände wird immer wieder Hundekot gefunden. Dort soll jetzt erst einmal mit Schildern auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. Aber auch die Einführung einer hundefreien Zone wurde schon ins Gespräch gebracht.

Wie man es richtig macht, zeigt Wolfgang Höhne, ehemaliger Chef des Ordnungsamtes. Er geht täglich zweimal mit seinem elfjährigen Lhasa-Apso „Benny“ Gassi. „Die Strecke ist immer unterschiedlich und wird vom Hund festgelegt“, sagt er. Und der macht sein Geschäft auch, wo er will. Erziehungsversuche seien zwecklos gewesen. „Deshalb habe ich immer eine Plastiktüte dabei“, fährt er fort. Damit entsorgt er den Hundehaufen. Zu Hause kommt er in die Mülltonne. Warum er das macht? „Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man Hundescheiße unter den Füßen hat und nicht wieder los wird“, meint er. Und auch den Kindern aus dem benachbarten Kindergarten sei so eine „Gehwegsverzierung“ nicht zuzumuten.

Auch in anderer Beziehung sieht er Erziehungsbedarf für Herrchen und Frauchen. „Es gibt Hundehalter, die ihren Hund mit in den Wald nehmen und dort frei laufen lassen“, hat er festgestellt. Und das sei schädlich für die Tierwelt und sei auch schon immer verboten gewesen.