Corona in Schleswig-Flensburg : Weitere Infektionen mit dem Coronavirus - Inzidenzwert im Kreis steigt weiter

Am Wochenende sind 74 neue Fälle hinzugekommen.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg meldete gestern 33 neue Corona-Infektionen; am Sonnabend waren bereits 41 neue Fälle hinzugekommen, so dass übers Wochenende 74 Corona-Neuinfektionen registriert wurden. 782 Personen in Quarantäne Die Gesamtzahl der positiv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.