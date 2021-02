Corona in der Notbetreuung : Weitere Corona-Ausbrüche an Schleswiger Kitas

Während die Kita St. Paulus den Betrieb wieder aufnehmen konnte, melden nun zwei andere Schleswiger Kitas Corona-Fälle.

Schleswig | Die Stadt Schleswig hat am Montag Coronafälle in zwei Kindertagesstätten gemeldet. So sei man am Sonnabend darüber informiert worden, dass jeweils eine Mitarbeiterin in den Kitas „BildungsBox“ und Stadtfeld positiv auf Corona getestet worden ist. Darau...

