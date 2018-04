Schleswig/Busdorf : Weiter Ärger um Pläne am Kreisel

Im Bauausschuss wurde über den möglichen Bau eines Supermarktes erneut gestritten. Die Ratsversammlung entscheidet am Montag.

von Sven Windmann

18. April 2018, 07:00 Uhr

Eigentlich schien die Sache endgültig durch zu sein. Seit Jahren zieht sich der Streit um den Bau eines Supermarktes am Busdorfer Kreisel wie ein Kaugummi. Anfang des Monats aber gelang dann ein Durchbruch. Die Schleswiger Ratsfraktionen einigten sich nach langem Hin und Her auf einen Kompromiss, der den Bau eines 1640 Quadratmeter großen Edeka-Marktes an der südlichen Einfahrt zur Stadt vorsah (wir berichteten). „Wenn die anderen Parteien das mittragen, kriegen wir die Kuh vom Eis“, sagte damals Helge Lehmkuhl von der CDU, der sich als einer der schärfsten Kritiker des Projektes hervorgetan hat.

Dass er genau das noch immer ist, stellte Lehmkuhl nun in der Sitzung des Bauausschusses gestern Abend noch einmal unter Beweis. Denn jetzt wollte er der Verwaltungsvorlage für den Bau des Marktes, der gleichzeitig die Schaffung eines Interkommunalen Gewerbegebietes (IKG) mit der Gemeinde Busdorf auf dem 36 000 Quadratmeter großen Grundstücks des ehemaligen Baustoffhändlers Carl Söhrn vorsieht, doch nicht mehr zustimmen.

„Ich habe wegen dieser Geschichte einige schlaflose Nächte gehabt und einfach zu starke Bedenken. Ich sehe zu viele negative Auswirkungen auf das Einkaufszentrum im Friedrichsberg“, meinte Lehmkuhl und fügte mit Nachdruck an: „Ich will für dieses Bauprojekt keinen Blankoscheck ausstellen.“

Insbesondere von Seiten der SPD hagelte es ordentlich Proteste gegen Lehmkuhl und seine Argumentation. Ausschussvorsitzender Stephan Dose betonte noch einmal, dass sowohl die Landesplanung in Kiel als auch die Wireg aus Flensburg das gemeinsame Projekt mit Busdorf ausdrücklich begrüßten. Gleichzeitig erinnerte er Lehmkuhl daran, dass dessen Überzeugung „vor zwei Wochen noch eine ganz andere war“. Auch Jürgen Lorenzen von der SPD erklärte noch einmal, dass die Stadt Schleswig allein durch die Schaffung eines IKG Einfluss darauf nehmen könne, welche Gewerbe sich auf dem Grundstück künftig neben dem Supermarkt noch ansiedeln dürfen. Denn das Areal gehört zur Gemeinde Busdorf. Zudem habe Investor Lutz Schoppmeier-Söhrn (er saß im Publikum) bereits die Zusage des Kreises, dass auf seinem Gelände ein 1200 Quadratmeter großer Discounter gebaut werden darf – und zwar unabhängig vom Schleswiger Votum. „Und das“, so Lorenzen, „hätte viel gravierendere Auswirkungen auf den Friedrichsberg.“ So meinte auch sein Parteikollege Eckhard Haeger, dass eine Entscheidung gegen das IKG eine schlechte Entscheidung für die Stadt Schleswig wäre.

Lehmkuhl, der sich als einziger CDU-Vertreter in dieser Sache zu Wort meldete, blieb dennoch bei seiner Meinung. Er sei gewählt worden, um für die Interessen Schleswigs einzustehen, und das tue er mit seiner Entscheidung. Unterstützt wurde er allein von Babette Tewes von den Grünen. „Auch wir sind weiterhin gegen diesen Markt am Kreisel, weil auch wir zu viele negative Auswirkungen für das Einkaufszentrum im Friedrichsberg befürchten“, sagte sie.

Am Ende stimmten also Lehmkuhl und Tewes gegen den Bau des Edeka-Marktes und damit auch gegen das IKG. Arne Hinrichsen, Norbert Ehnert (beide CDU) sowie Peter Clausen (SSW) enthielten sich. Mit Ja stimmten Stephan Dose, Jürgen Lorenzen, Michael Manthey-Oye (alle SPD) sowie Michael Ramm (SSW).

Es wird also spannend, wenn die Ratsversammlung am kommenden Montag im Ständesaal des Rathauses zusammentritt. Denn dann steht das Thema erneut zur – dann wohl endgültigen – Abstimmung auf der Tagesordnung. Ein knappes Ergebnis ist vorprogrammiert.