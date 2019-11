Weiter Ärger über den Busverkehr

Beschwerden im Werk- und Infrastrukturausschuss / Kreis will Straßensanierung selbst vergeben / Müllgebühren steigen

von Gero Trittmaack

27. November 2019, 10:21 Uhr

Schleswig | Wer geglaubt hatte, dass sich die Schwierigkeiten mit dem Busverkehr im Nordwesten des Kreises inzwischen erledigt hätten, hat sich offenbar geirrt. Diesen Eindruck vermittelte jedenfalls die Diskussion im Werk- und Infrastrukturausschuss.

Zur Sprache kamen noch einmal die Schwierigkeiten des Busunternehmens Rohde, den Betrieb nach den Sommerferien aufrecht zu erhalten. Damals hatte das Unternehmen zeitgleich auch eine Teilstrecke in Nordfriesland übernommen. Da sich zudem 20 Prozent der Fahrer krank gemeldet hatten, kam es zu erheblichen personellen Engpässen auch im Kreis Schleswig-Flensburg.

Aber auch aktuell gibt es offenbar noch einiges zu bemängeln. Vor allem die Tatsache, dass in vielen Bussen immer noch keine Fahrkarten zu kaufen sind und es an den Fahrplan-Aushängen hapert, stieß im Ausschuss auf Unverständnis. Der SSW-Fraktionsvorsitzende Rainer Wittek stellte die Frage, ob das für den Kreis noch hinnehmbar sei, und der Ausschuss-Vorsitzende Thomas Jepsen (CDU) sprach von „extremem Handlungsbedarf“. Doch das scheint nicht so einfach zu sein. Landrat Wolfgang Buschmann sprach zwar Sanktionen an, mit denen man dem Unternehmen verdeutliche, wie der Kreis die Probleme sehe, darauf aber gebe es wenig Resonanz. Da die Schwierigkeiten aber nicht ausreichten, um den Busunternehmen die erteilte Genehmigung zu entziehen, so der Landrat, bleibe nur die Hoffnung, dass das Unternehmen erkennt, dass es zu seinem Wort zu stehen hat.

Diese Aussage klang schon sehr nach Hilflosigkeit – dann aber wurde das Thema noch einmal nicht nicht-öffentlichen Teil der Sitzung aufgegriffen. „Wir haben dort keinen Beschluss gefasst“, teilte der Ausschuss-Vorsitzende Thomas Jepsen anschließend fest, „aber hilflos sind wird nicht.“ Konkreter wollte Jepsen nicht werden, kündigte allerdings an, dass der Landrat möglicherweise schon in der nächsten Sitzung des Kreistages (11. Dezember um 14 Uhr) näheres zu diesem Thema verkünden könne.

Weniger gute Nachrichten hatte auch Hilke Richardsen vom Betriebszweig Straßenbau in der Kreisverwaltung. Zwar sei die Förderung für einen Vollausbau von Kreisstraßen auf 75 Prozent erhöht worden, doch der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, der die Planungen für den Kreis gegen eine Gebühr übernimmt, hat nicht mehr genügend Personal. Das führt dazu, dass immer wieder Ausbauten und Deckenerneuerungen verschoben werden müssen. „Von zwölf angemeldeten Maßnahmen sind nur sechs ausgeführt worden“, berichtete Hilke Richardsen.

Der Ausschussvorsitzende Jepsen regte an, der Kreis möge die Arbeiten an den Kreisstraßen künftig nicht mehr an den Landesbetrieb abgeben, sondern frei an Unternehmen vergeben. „Das mache ich sehr gern mit“, erklärte Hilke Richardsen.

Für das kommende Jahr sind Deckenerneuerungen für folgende Strecken angemeldet: Gelting – Nieby, Medelby – Böxlund (beide mit Radweg), Großenwiehe – Loftlund, Jerrishoe – Tarp und Sterup – Rundhof.

Eine unangenehme Nachricht beinhaltete der Bericht von Lutz Döring, dem Chef der Abfallwirtschaft. Ab Januar werden die Müllgebühren erstmals wieder nach fünf Jahren steigen. Als Gründe dafür nannte er erhöhte Kosten bei der Logistik und der Behandlung des Abfalls.

„Die Gebühren sind vor diesem Hintergrund nicht zu halten, die Erhöhungen fallen allerdings recht moderat aus“, erklärte Döring. Die Kosten sollen für Kleinbehälter um gut fünf Prozent steigen, für Großbehälter in Mehrfamilienhäuser um gut acht Prozent. Gebühren für Sperrmüll und Papier werden weiterhin nicht erhoben. „Damit bleiben wir immer noch deutlich unter den Gebühren von 2014“, erklärte Jepsen.