Schleswig : Weihnachtsmarkt am Schleiufer statt auf dem Capitolplatz

Trotz Corona: Der Schleswiger Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr stattfinden – auf dem Wohnmobilstellplatz am Stadthafen.

von Sven Windmann

21. Oktober 2020, 17:13 Uhr

Schleswig | Während in anderen Städten im Land nach und nach die Weihnachtsmärkte abgesagt werden, wie zuletzt etwa in Itzehoe, können sich die Schleswiger auch in diesem Jahr über ein adventliches Treiben freuen. Allerdings hat Corona auch hier seine Finger im Spiel. Denn statt auf dem Capitolplatz findet der Weihnachtsmarkt diesmal am Stadthafen statt. Genauer gesagt auf dem Wohnmobilstellplatz direkt am Schleiufer.

„Das Konzept steht, es ist tragfähig. Ich bin optimistisch“, sagt Stadtmanager Helge Schütze – und weiß dabei ganz genau, dass die Pandemie seinen Plänen ruckzuck einen Strich durch die Rechnung machen könnte. „Stand heute gehen wir aber davon aus, dass alles so klappt, wie wir uns das vorstellen“, betont er. Wenn aber die Corona-Zahlen so sehr steigen würden, dass auch der Kreis Schleswig-Flensburg zum Risikogebiet wird, „dann wird das alles wohl nichts.“

So weit will der Organisator des Weihnachtsmarktes aber noch gar nicht denken. Stattdessen ist er überzeugt davon, ein gutes Konzept auf die Beine gestellt zu haben. Gestern gab es noch einmal einen Ortstermin auf dem Wohnmobilstellplatz mit Vertretern der Stadtwerke, die diesen betreiben, des Ordnungsamtes sowie Elektrikern und Wasserbauern. Alle hatten am Ende den Daumen hoch.

Warum aber ist der Umzug an den Hafen überhaupt nötig? „Weil auf dem Capitolplatz einfach zu wenig Platz ist“, sagt Schütze. Laut aktueller Landesverordnung brauche man bei Open-Air-Veranstaltungen sieben Quadratmeter Fläche pro Besucher. Rechne man Hütten, Bäume und Bänke ab, würde man auf einen Weihnachtsmarkt auf dem Capitolplatz nur rund 35 Besucher gleichzeitig unterbringen können. Außerdem, so Schütze weiter, müsse man stets kontrollieren können, wie viele Menschen auf dem Gelände seien und zugleich Adresslisten führen. Das sei auf dem Capitolplatz ebenfalls schwierig. Der Wohnmobilstellplatz hingegen ist bereits von drei Seiten eingezäunt. Für die noch freie Seite zum Wasser hin werde es auch noch eine Lösung geben. „Der Gehweg zwischen Hafen und Königswiesen bleibt für Spaziergänger aber durchgehend frei.“

Wenn also alles nach Plan läuft, dann wird der Weihnachtsmarkt am 23. November seine Tore öffnen. Schluss ist am 29. Dezember. Nur am ersten Weihnachtstag bleiben die Buden zu, an Heiligabend haben sie zumindest von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Ansonsten sind Besucher täglich von 12 bis 21 Uhr willkommen.

Dabei haben die meisten Schausteller, die auch in den vergangenen Jahren auf dem Capitolplatz dabei waren, bereits zugesagt. Currywurst-Pommes wird es also ebenso geben wie Poffertjes, gebrannte Mandeln oder auch arabische Grillspezialitäten. Und natürlich darf und wird auch der Punsch nicht fehlen. Allerdings wird es an Clausens Glühwein-Pyramide und in Hagelsteins Bude diesmal keinen Schuss dazu geben. „Denn“, so Schütze, „je mehr Alkohol im Spiel ist, desto geringer wird der Abstand der Besucher zueinander.“

Natürlich wird der Platz am Hafen auch weihnachtlich geschmückt. Unter anderem soll eine „stattliche Tanne“ aufgestellt werden. Hackschnitzel auf dem Boden wird es diesmal aber nicht geben.