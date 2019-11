Weihnachts-Concerto in der Klosterkirche

Richard Wester, Ronald Balg, Fabia Ahrens und das Vocalensemble X-Mas kommen zu Besuch

25. November 2019, 14:55 Uhr

Schleswig | Zu einem besonderen „Weihnachts-Concerto“ laden der Saxophonist Richard Wester und der Pianist und Chorleiter Ronald Balg am Sonnabend, 7. Dezember, 19 Uhr, in die Kirche des St. Johannisklosters ein. Mit dabei sind der zehnköpfige Projektchor „Vocalensemble X-Mas“ und der Cellist Fabian Ahrens aus Celle. In ihrer unnachahmlichen Mischung der Stile erschaffen die Musiker eine emotionale Stimmung, die spätestens beim gemeinsamen Singen der Weihnachtslieder die Feiertage festlich einläutet. Das Programm beinhaltet einen spannenden Bogen von „ernster“ bis „unterhaltender“ Musik, von Chormusik bis zu Instrumentals, von Saxofonbearbeitungen bekannter Weihnachtslieder hin zu Westers Originalmelodien in einer kammermusikalischen Besetzung.

Richard Wester (Saxophone / Flöten), zuhause bei Flensburg, ist mit seinem unverwechselbaren Ton und seiner Vita einer der bedeutendsten Saxophonisten des Landes. Er spielte u.a. bei und mit Ulla Meinecke, Bap, Reinhard Mey oder Udo Lindenberg. Seit 1986 hat er 23 eigene CDs veröffentlicht. Er inszeniert aufwendige Cross-Over-Projekte, so zuletzt „Ruf zum Gebet“, Konzertlesungen aus Orient und Okzident, u.a, mit Landesbischof Gerhard Ulrich und der italienischen Sängerin Etta Scollo.

Ronald Balg hat ein Studium der Kirchenmusik und Gesangspädagogik sowie eine Ausbildung zum Atemlehrer und -therapeuten absolviert. Nach langjähriger Tätigkeit als Kantor und Organist u.a. an St. Peter und Paul auf Nikolskoe (Berlin) sowie als Sänger (Oratorium, Lied, experimentelle Musik) erfolgte eine Spezialisierung im Bereich Stimmbildung und eine Tätigkeit als Gesangslehrer, unter anderem an der Sängerakademie Hamburg, der Universität Flensburg und der HdK Berlin. Seit 2001 ist Ronald Balg rein freiberuflich als „Atemzentrierter Stimmbildner“ und als Chorleiter tätig.

Eintritt € 16,-