Kropp : Weideochsen als neue Perspektive für den Hof

Stillstand kommt nicht in Frage: Die Kropper Familie Sierck setzt neben der eigenen Meierei auf qualitativ hochwertiges Fleisch.

03. Juni 2020, 17:07 Uhr

Kropp | In der Familie Sierck wird immer darüber nachgedacht, wie der landwirtschaftliche Hof weiterentwickelt werden kann. Stillstand ist keine Option für die Brüder Hauke (28) und Arne (25) Sierck, die den 1881 gegründeten Hof zusammen mit ihren Eltern inzwischen in der vierten Generation bewirtschaften.

Hauke Sierck ist seit 2018 gemeinsam mit seinem Vater Jörn für die Belange des landwirtschaftlichen Betriebes verantwortlich, Arne Sierck kümmert sich gemeinsam mit seiner Mutter Gunda um die Produktion und Vermarktung der Produkte aus der hofeigenen Meierei.

Die wichtigsten „Mitarbeiter“ auf dem Hof sind die Milchkühe. Sie liefern täglich die Milch für die Meiereiprodukte und sorgen für den Nachwuchs. „Rund die Hälfte der Kälber, die jedes Jahr auf dem Hof geboren werden, sind männlich“, berichtete Hauke Sierck. Und genau da setzt das neueste Projekt der Familie an. „Die Jungbullenmast wird bisher konventionell betrieben, ein Teil der Bullenkälber wird zurzeit zu Ochsen und bildet so die Grundlage für Fleisch und Wurstwaren aus eigener Produktion.“

Um die Qualität ihrer Fleischprodukte zu erhöhen, wollen die Brüder die Mastbullenhaltung auf Weideochsenhaltung umstellen. Dadurch werden Haltungsbedingungen der männlichen Rinder auf dem Hof Fuhlreit deutlich verbessert. „Das Fleisch von Weideochsen zeichnet sich durch das langsamere Wachstum und eine höhere Fleischqualität aus, was sich an der Marmorierung und im Geschmack widerspiegelt“, erklärte Hauke Sierck. Nachdem die Kälber die ersten Monate im Stall auf Stroh aufgezogen werden, verbringen sie die Sommer auf der Weide. Es vergehen 30 bis 36 Monate, bis ein Tier schlachtreif ist. Geschlachtet wird bei der Landschlachterei Hartwich in Tetenhusen, denn kurze Wege bedeuten weniger Stress für die Tiere.

Mit dem Kropper Edeka-Markt Jensen hat Hof Fuhlreit einen Kooperationspartner gefunden, der das Fleisch der restlichen Jungbullen und später das der Weideochsen verkauft. Seit Ende Mai wird das Fleisch nicht nur im Hofladen, sondern auch bei Edeka angeboten. Darüber hinaus stehen Hauke und Arne Sierck den Kunden Rede und Antwort zu ihren Produkten. „Die Verbraucher möchten schon genau wissen, wo das Fleisch herkommt und wir sind gerne bereit, das zu erklären und auch zu zeigen“, so Hauke Sierck.

Das tun sie bei sich auf dem Hof oder an besonderen Tagen im Supermarkt. Mit der Entscheidung, Fleisch vom regionalen Hersteller zu kaufen, übernehmen die Verbraucher Verantwortung für Tierwohl und Umwelt, lautet die Philosophie, die hinter dieser Entscheidung steht.

Neben der Landwirtschaft wurde 2009 die hofeigene Meierei in Betrieb genommen. Die tägliche Milch der Kühe wird zu Milchprodukten aller Art und Käse verarbeitet. Für den Vertrieb ist das Milchtaxi täglich im Einsatz und beliefert die Kunden. Seit fünf Jahren können die Produkte von Hof Fuhlreit und einigen Kooperationspartnern im eigenen Hofladen erworben werden.