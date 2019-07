Name für neue Kita : Weg ist frei für „Kinnerstuuv Wees“

Die Bauleitplanung für die Tagesförderstätte in Wees ist abgeschlossen.

von shz.de

24. Juli 2019, 08:54 Uhr

Wees | Die Gemeinde Wees machte den Weg frei für für die Errichtung einer „Tagesförderstätte“ des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein in der Kaschestraße. Die Gemeindevertretung verabschiedete dazu in ihrer Sommersitzung als letzten Schritt einstimmig den Abwägungs- und Satzungsbeschluss. Gravierende Einwendungen von Seiten der Träger öffentlicher Belange waren zuvor nicht eingegangen. Damit kann das Vorhaben mit Betreuungs- und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen in die Tat umgesetzt werden.

Außerdem beschloss die Gemeindevertretung in Abstimmung mit der „Adelby 1 GmbH“ als Träger, der Kindertagesstätte im Ort den Namen „Kinnerstuuv Wees“ zu geben. Auch wurde die Satzung über die Bildung eines Seniorenbeirates geändert und das Mindestalter für die Wahl zu diesem Gremium von 60 auf 65 Jahre heraufgesetzt.

Der wesentliche Teil der Beratungen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung befasste sich mit der Zukunft der Gaststätte, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet und bisher verpachtet war. Wie Bürgermeister Michael Eichhorn anschließend auf Nachfrage mitteilte, wurde dem Pächter fristlos gekündigt. Zum einen sei er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, und zum anderen hätten seine Vorstellungen von der Nutzung der Einrichtungen nicht mit denen der Gemeinde in Einklang gebracht werden können.

Im Ergebnis ist das Haus bis auf Weiteres geschlossen. Auch die Kegelbahnen sind gegenwärtig nicht nutzbar. Lediglich gemeindliche Veranstaltungen werden durch ehrenamtlichen Einsatz sichergestellt. Interessenten, die das Gasthaus übernehmen möchten, könnten sich, so der Bürgermeister, gerne an ihn wenden.