Nach jahrelangem Streit : Weg frei für Edeka am Kreisel

Mit knapper Mehrheit stimmt die Ratsversammlung einem Interkommunalen Gewerbegebiet mit Busdorf zu.

von Alf Clasen

25. April 2018, 07:00 Uhr

Bevor es richtig zur Sache ging, gab es erst einmal Kaffee und belegte Brötchen. „Vor dem nächsten Tagesordnungspunkt sollten wir uns eine Pause gönnen, denn da wird es sicher eine lebhafte Diskussion geben“, meinte Bürgervorsteher Eckhard Haeger (SPD) am Montagabend während der Ratsversammlung. Und nachdem er und seine Kollegen sich gestärkt hatten, ging es tatsächlich ordentlich rund. Denn es galt, darüber abzustimmen, ob am Busdorfer Kreisel ein Edekamarkt gebaut wird oder nicht.

Am Ende setzten sich die Befürworter knapp durch. 14 Ratsmitglieder stimmten dafür, zehn waren dagegen. Zudem gab es eine Enthaltung. Damit hat der Schleswiger Rat nach jahrelangem Hin und Her grünes Licht gegeben für die Schaffung eines Interkommunalen Gewerbegebietes auf dem 36 000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Baustoffhändlers Carl Söhn und somit auch für den umstrittenen Bau des Edekamarktes. Denn dessen Betrieb, darin waren sich Befürworter wie Gegner einig, könnte dem nahe gelegenen Friedrichsberger Einkaufszentrum schaden.

„Aber wir müssen auch die Alternative bedenken“, sagte SPD-Fraktionschef Stephan Dose und verwies auf die vom Kreis bereits erteilte Baugenehmigung für einen Discounter an gleicher Stelle. Zudem würde ein Nein des Rates bedeuten, dass Busdorf beziehungsweise Investor Lutz Schoppmeier-Söhrn das Gelände alleine entwickeln würde. „Dann hätten wir keinen Einfluss mehr auf das, was dort entsteht“, so Dose. So oder so werde dort etwas passieren – „mit oder ohne uns“.

Diese Meinung teilte nicht nur seine Fraktion, sondern auch Teile von CDU und SSW sowie Jürgen Wenzel von der FDP. Die Grünen jedoch sprachen sich geschlossen gegen das Projekt aus. Auch Harry Heide, scheidender SSW-Fraktionschef und selbst Friedrichsberger Bürger, erklärte: „Dieser Markt wird unserem Stadtteil schaden, da kann ich nicht mit ruhigem Gewissen zustimmen.“ Zustimmung erhielt er insbesondere von Holger Ley und Helge Lehmkuhl von der CDU. Sie hätten einem Markt mit 1250 Quadratmetern Verkaufsfläche zugestimmt, so wie es die Ratsversammlung bereits 2016 beschlossen hatte. Die neuen Pläne aber, wonach der Markt 1640 Quadratmeter groß sein soll, lehnten sie ab. „Das ist einfach zu groß und die Verkehrslage am Kreisel zu gut. Das wird dem Friedrichsberg definitiv schaden“, sagte Lehmkuhl. Aus diesem Grund beantragte Ley eine namentliche Abstimmung – damit im Protokoll steht, wer es zu verantworten hat, wenn das Einkaufszentrum hinter der Friedrichstraße tatsächlich eines Tages den Bach runtergehen sollte. Parteifreund Momme Thiesen hingegen stimmte für die Pläne. „Ich fahre seit 20 Jahren täglich an dieser Stelle vorbei und dieser Schandfleck verfällt immer weiter. Wenn dort endlich etwas passiert, kann das auch gut sein für den Friedrichsberg“, meinte Thiesen, der selbst in dem Stadtteil lebt, und betonte: „Am Ende entscheiden die Kunden, wo sie einkaufen. Das ist Wettbewerb.“

Im Publikum saßen indes gespannt sowohl der Investor als auch Busdorfs Bürgermeister Peter Seemann sowie Hans-Wilhelm Fick, der bislang einen Edekamarkt im Ort betreibt und nun an den Kreisel umziehen wird. Parallel dazu hat Andreas Jensen bereits angekündigt, dass er seinen Edekamarkt in der Friedrichstraße bis spätestens Ende 2020 schließen wird.

„Alle hier im Raum haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, brachte es Eckhard Haeger noch einmal auf den Punkt und beendete schließlich mit einem Lob an die Kollegen die Diskussion: „Es wurde gut gestritten, aber es ging nicht unter die Gürtellinie. So soll es sein.“