Handewitt : Wechselhafte Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt

Das Wetter lenkte die Besucherströme bei der siebten Auflage der zweitägigen Veranstaltung.

08. Dezember 2019, 17:36 Uhr

Die siebte Auflage des zweitägigen Weihnachtsmarkts in Handewitt bot einen Basar, musikalische Programmpunkte, Tombola, kulinarische Beigaben und natürlich einen Weihnachtsmann. Doch herrschte gerade auf dem Vorplatz, wo die Jugendwehr grillte, der Jugendtreff Getränke anbot und die Selbständigen Suppe ausschenkten, aufgrund der Witterung wechselhafte Stimmung. War der Platz am Sonnabend von einer beschaulichen Regsamkeit belebt, wurde es dort am Sonntag eher feucht und ungemütlich.

Zum Glück, dachte sich der Vorstand des veranstaltenden Kulturrings, findet der Weihnachtsmarkt zum Großteil im Foyer und in der kleinen Halle der Siegfried-Lenz-Schule statt. So lief der Losverkauf für die Tombola auf Hochtouren – erstmals nicht nur am Sonnabend, sonder auch am Sonntag. „Ein häufiger Wunsch der Bürger“, verriet Sabine Johannsen vom Kulturring. Sie und ihre Mitstreiter freuten sich über die Spendenfreudigkeit der örtlichen Unternehmen. Rund 400 Preise kamen zusammen.

Auch die 22 Standbetreiber hatten an beiden Tagen ein Präsent für die Tombola beizusteuern. Viele waren „Wiederholungstäter“. Helma und Günter Jensen aus Flensburg waren in Handewitt zum fünften Mal mit ihren saisonalen und maritimen Figuren aus Holz dabei. Am letzten Wochenende bewiesen sie in Wanderup Kondition für das Dauerstehen, begrüßten Interessenten aus Hamburg sowie eine TV-Kamera und erlebten nun ein Kontrastprogramm. „Hier in Handewitt ist es klein, schön und gemütlich“, erzählte das Ehepaar.

Der Bläserchor eröffnete den Weihnachtsmarkt am Sonnabend, am Sonntag taten es ein Gottesdienst und das Ensemble „Querblech“. Der Seniorentanzkreis und ein Pop-Chor der Offenen Ganztagsschule sorgten mit ihren Auftritten für Bewegung. Statt eines Theaterstücks riskierte der Kulturring diesmal für Sonnabendabend eine Beimischung mit der Jazz-Kapelle „Bop Cats“. Ein Wagnis, das nicht mit guter Resonanz belohnt wurde, was aber nichts am positiven Gesamtfazit und einem entsprechenden Ausblick änderte „Bei der zehnten Auflage können wir anfangen, von einer Tradition zu sprechen“, meinte der Kulturrings-Vorsitzende Franz Dewanger.