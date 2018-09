schleswig : Wechsel im Schleicenter

Der Mode-Discounter NKD schließt zum Ende des Monats seine Filiale – dafür soll im Frühjahr Woolworth kommen.

von Alf Clasen

28. September 2018, 15:04 Uhr

Der Räumungsverkauf liegt in den letzten Zügen: Der Mode-Discounter NKD verlässt das Schleicenter. Der Mietvertrag mit dem Unternehmen laufe zum Ende dieses Monats aus, erklärte Dirsko von Pfeil, Sprecher der Hamburger Immobilienfirma AVW, die das Schleicenter betreibt. „NKD hat sich umorientiert und ist vor einiger Zeit an uns herangetreten“, sagte er. Die Textilhandelskette, die in Europa rund 1800 Filialen betreibt, hat sich selber auf SN-Nachfrage nicht dazu geäußert, warum sie den Standort Schleswig verlässt.

Verödet das Schleicenter mit diesem Leerstand noch weiter?

Von Pfeil wiegelt ab und erklärt, dass der Vertrag mit Woolworth in trockenen Tüchern sei. Die Kaufhaus-Kette werde sich auf 1500 Quadratmetern in der Passage ausbreiten. Dazu gehört die Verkaufsfläche, auf der sich zuvor Strauss befand, sowie die 325 Quadratmeter des NKD-Ladens. „Woolworth wird im Herbst mit den Umbauarbeiten beginnen“, kündigte von Pfeil an. Im Frühjahr wolle das Geschäft dann öffnen. Bislang hieß es immer, Woolworth werde noch dieses Jahr einziehen.

Damit verbliebe dann noch eine unbesetzte Restfläche in der Einkaufspassage. „Da befinden wir uns bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen“, sagte der AVW-Sprecher. Einen Namen wolle er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten – auch nicht, um welche Branche es sich handelt. Er hoffe aber, dass dort zum Jahreswechsel neues Leben einkehren wird.

Mitte August hatte die Deko-Discounter-Kette Tedi eine Filiale im Schleicenter eröffnet, dort, wo zuvor das Bekleidungsgeschäft Vögele angesiedelt war. Tedi betreibt in Schleswig gleich drei Niederlassungen.

Wenn alles wie geplant läuft, könnte das Schleicenter also zum Frühjahr tatsächlich voll belegt sein. Ist womöglich auch angedacht, das wenig ansprechende Erscheinungsbild der Passage aufzuhübschen? An der bisherigen Struktur des Schleicenters werde man nichts ändern, erklärte von Pfeil.