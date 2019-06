Geestlandschule kropp : „We are the best“

Sechstklässler der Kropper Geestlandschule stellen sich europaweitem Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“.

von shz.de

28. Juni 2019, 14:08 Uhr

Kropp | „We are the best“ – das können die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen aus Kropp von sich behaupten. Sie alle haben am europaweiten Englischwettbewerb „The Big Challenge“ teilgenommen und sich ein Zertifikat verdient.

Getestet wird dabei das Verständnis der Schüler unter anderem in den Bereichen Lesen, Grammatik oder Vokabular. „Am Anfang des Schuljahres wird den Schülern alles erklärt, auch, dass sie online oder über eine App üben können“, erklärt die Koordinatorin Katharina Hein.

Unabhängig davon, wie gut das Ergebnis am Ende ist, bekommt jeder Schüler am Ende ein eigenes Zertifikat und einen kleinen Preis. Leonie Gaide aus der Klasse 6c durfte sich als Jahrgangsbeste sogar über eine Medaille und eine Powerbank freuen.

„Wir möchten die Schüler durch solche Aktionen dazu motivieren, sich mehr mit der Sprache zu beschäftigen“, so Hein. Gerade die Möglichkeit mit der App oder online zu üben, sei für die Kinder Anreiz, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Die Kosten für die Teilnahme übernimmt komplett der Förderverein.

Insgesamt teilgenommen haben in diesem Jahr knapp 630 000 Schüler aus neun europäischen Ländern. Davon waren es knapp 173 000 im Schwierigkeitsbereich zwei, in dem auch die Kropper Schüler ihr Können unter Beweis gestellt haben.