Dollerup : Wasserverband Nordangeln übernimmt Abwasserbeseitigung in Maasbüll

Mit einer Ausnahme wurden alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

30. Dezember 2019, 08:50 Uhr

Dollerup | Obwohl zügig abgehandelt, waren zwei Tagesordnungspunkte bei der Verbandsversammlung des Wasserverbandes (Wv) Nordangeln von besonderer Bedeutung. Im Landgasthaus Streichmühle wurde auf Empfehlung des Vorstandes bei nur einer Enthaltung beschlossen, ab kommendem Januar die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Maasbüll zu übernehmen. Sie ist damit nach Husby und Grundhof die dritte Kommune, in der der Wv diese Aufgabe übernimmt.

Danach standen die im fünfjährigen Turnus stattfindenden Wahlen des Vorstandes an. Dabei wurden mit einer Ausnahme alle Mitglieder wiedergewählt, an der Spitze Verbandsvorsteher Thomas Jessen und seine Stellvertreterin Renate Büll. Ebenfalls ihre Ämter behielten die Beisitzer Rainer Blaas, Hans-Georg Hinrichsen, Johannes Jacobsen und Gernot Müller. Anstelle von Marcus Falk, der nicht erneut kandidierte, rückte Momme Erichsen in die Riege der Beisitzer auf.

In seinem Bericht über die im zu Ende gehenden Jahr erfolgten Baumaßnahmen teilte Verbandsingenieur Alexander Hohmann mit, dass ausgesprochen viele „Schieberkreuze“ (Leitungsverzweigungen mit Absperrventilen) ausgetauscht werden mussten. Bei zehn Bauvorhaben seien insgesamt 5715 Meter an alten Leitungen mit Kosten von 1,35 Millionen Euro saniert worden. Weiterhin habe es drei Erschließungen von Neubaugebieten gegeben. Für 2020 stünden 14 Sanierungsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von 1,7 Millionen Euro auf dem Programm.

Das Gebiet des Wv umfasst alle sieben Gemeinden des Amtes Langballig, weiterhin Husby und Maasbüll sowie Teile von Hürup, Sörup und Steinbergkirche. Über ein Netz von 243 Kilometern Haupt- und 164 Kilometern Anschlussleitungen sind 5400 Haushalte und 700 Hydranten angeschlossen. Der Wasserverbrauch im Abrechnungszeitraum 2018/19 lag bei 906150, im Jahr davor aufgrund des heißen Sommers 2018 bei 980.777 Kubikmetern. Das entspricht in etwa dem Inhalt eines Würfels mit einer Kantenlänge von 100 Metern. Für 2020 wird in diesem Bereich mit Erlösen von 1,6 Millionen Euro kalkuliert.

Verbandsvorsteher Jessen teilte in seinem Bericht mit, dass der digitale Rechnungsversand mit einer Beteiligung von bisher zehn Prozent der Kunden eingeführt worden und der Probebetrieb mit der neuen Klärschlammpresse angelaufen sei. Deutliche Kritik richtete er an die Weltbank. Sie habe sich für die Privatisierung der Wasserwirtschaft ausgesprochen und gefordert, „dabei müsse eine angemessenen Rendite gewährleistet sein“. Aus seiner gegenteiligen Meinung machte Jessen kein Hehl: „Trinkwasser ist kein Handelsobjekt, sondern Bestandteil der Daseinsvorsorge.“ Nicht umsonst sprächen die Vereinten Nationen seit zehn Jahren von einem „Menschenrecht“.

Anschließend erläuterte Steuerberater Ulrich Starke den ersten Nachtrag des Haushaltes 2019 und den Haushalt 2020. Wegen der laufenden Sanierung des Leitungsnetzes ist in beiden Jahren die Aufnahme eines Kredites von jeweils 1,65 Millionen Euro vorgesehen. Erstmals zu Buche schlägt auch die Klärschlammentwässerung mit veranschlagten Einnahmen von 60000 Euro.