Shell-Station : Wasserstoff tanken in Handewitt

Schleswig-Holsteins erste Tankstelle für Fahrzeuge mit Brennstoffzelle steht an der B199.

von Jan Wrege

24. Juni 2019, 19:51 Uhr

Handewitt | Die 71. in Deutschland, die erste in Schleswig-Holstein: Die gestern formell eröffnete Wasserstoff-Tankstelle an der B199 in Handewitt gehört zu einer raren Spezies. Dennoch war fast euphorischer Optimismus spürbar, als prominente Gäste die Pioniertat feierten. „Wir sind im Norden die Umtriebigsten, wenn es darum geht, aus erneuerbaren Energien etwas zu machen“, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Die Wasserstofftechnologie sei ein unverzichtbarer Baustein der Energiewende.

Schon seit April können Elektroautos mit Brennstoffzelle, die Strom aus Wasserstoff (H2) erzeugt, an der Shell-Station nahe der Auffahrt zur A7 in wenigen Minuten Nachschub fassen. Ein voller H2-Tank bringt das Auto rund 500 bis 700 Kilometer weit – ein enormer Vorteil gegenüber rein batterie-elektrischen Autos, die einige Stunden für vergleichbare Fahrleistungen laden müssten. Minister Buchholz begrüßte diesen Schritt zur Lösung des „Henne-Ei-Problems“. Wenn es keine Möglichkeit zur Betankung gibt, schafft sich schließlich niemand ein Wasserstoff-Fahrzeug an.

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange etwa sah sich erst dank der nahe gelegenen H2-Station in der Lage, einen lange gehegten Plan zu verwirklichen: „Schon vor meinem Amtsantritt wollte ich so ein Auto haben.“ Nun fährt sie als Dienstwagen einen wasserstoffbetriebenen Toyota Mirai.

Für die Errichtung der Wasserstofftankstelle hat sich besonders der Flensburger Verein Erneuerbare Energien und Speicher (EES) starkgemacht. Der Vorsitzende Peter Hamann sagte: „Alle, die sich gegenüber der E-Mobilität bisher reserviert zeigten, haben nun die Möglichkeit, einen sauberen und CO2-freien Energieträger zu tanken.“ Regional erzeugter Strom aus Wind und Photovoltaik ermögliche die Herstellung von „100 Prozent grünem Wasserstoff“. Wolfgang Buschmann, Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, sagte, es liege auf der Hand, mit dieser Technologie dort voranzugehen, wo das Potenzial an Windkraft mangels Netzkapazität nicht ausgeschöpft werden kann: „Ein besserer Speicher als Wasserstoff für überschüssigen Windstrom ist momentan kaum vorstellbar.“

Die Wasserstoff-Pioniere brauchen einen langen Atem und eine dicke Geldbörse. Peter Hamann meinte: „E-Mobilität mit Brennstoffzelle – das ist sexy. Machen Sie mit!“ Das kann sich kaum an Normalverbraucher richten. Derzeit sind auf dem deutschen Markt neben dem Toyota Mirai nur noch der Hyundai Nexo und der Mercedes GLC F-Cell vertreten. Wer lange Lieferzeiten von bis zu zwei Jahren nicht scheut, muss zwischen 70 000 und 80 000 Euro lockermachen oder Leasingraten um die 800 Euro tragen. Selbst mit diesen Preisen sind die Hersteller weit von einer „schwarzen Null“ bei diesen Fahrzeugen entfernt.

Aktuell sind in Deutschland knapp 400 Brennstoffzellen-Autos zugelassen. Von Anfang April bis zum vorigen Sonntag zählte die rund eine Million Euro teure Station in Handewitt 86 Betankungen. Der Betreiber H2 Mobility, ein Joint Venture unter anderem von Daimler, Linde und Shell, darf vorerst nicht mit Gewinnen rechnen.

Christian Mohrdieck, Geschäftsführer der Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, ist gebürtiger Niebüller und hofft, dass in Handewitt künftig „besonders viel Wasserstoff aus nordfriesischen Wind“ getankt werden wird. Allerdings räumte Mohrdieck ein, dass es noch einige Jahre dauern wird, bevor die Wasserstofftechnologie für einen breiten Kundenmarkt erschwinglich wird. Er rechnet dann mit Preisen wie für ein heutiges Hybridmodell.