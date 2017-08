Wikingertage in Schleswig : Wasserspiele mit sonnigem Ende

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Als Ober-Wikinger Stefan Losch gestern Nachmittag um 15 Uhr die Kampfarena am Luisenbad betrat, da war alles wie immer. Gut gelaunt stellte er seinen rund 2000 Zuschauern die verschiedenen wikingerzeitlichen Waffen vor, bevor die Horde der Schaukämpfer die Arena betrat.

Am Sonnabend war das noch etwas anders. Da mussten Lösch und seine Mannen improvisieren. Nach dem Dauerregen war der Rasen auf den Königswiesen so durchnässt, dass selbst festes Schuhwerk keine Garantie für trockene Füße mehr war. Die Waffenkunde wurde kurzerhand auf die Musikbühne verlegt. „Etwas anderes wäre für die Besucher nicht zumutbar gewesen“, sagte Veranstalter Kaj-Uwe Dammann.

Regenwetter bei eine Großveranstaltung auf den Königswiesen – nicht zum ersten Mal hat das zu Problemen geführt, seit der Stadtpark zur Landesgartenschau 2008 neu angelegt wurde. „Wenn sich auf diesem Gelände nichts ändert, dann werde ich die Wikingertage hier in dieser Form nicht mehr durchführen“, erklärte Dammann gestern Abend. „Dann müssen wir uns ein anderes Veranstaltungsgelände suchen.“ Selbst bei einem leichten Schauer fließe das Wasser nicht richtig ab und könne offenbar auch nicht versickern. „Der Boden hat eine ganz merkwürdige Beschaffenheit.“

Dennoch gelang es, dass gestern nicht nur die Schaukämpfe, sondern auch die Feuershows und das sonstige Programm im Wikingerdorf und im Kinderbereich wie geplant stattfinden konnten.

Die ganze Nacht hindurch waren mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt, die riesigen Pfützen, die sich im Wikigerdorf und drumherum gebildet hatten, irgendwie trocken zu legen. Währenddessen hatte die Händler und Handwerker, die über das Wochenende hier ihre Quartiere aufgeschlagen hatten, in ihren Zelten eigentlich schlafen wollen.

Für die Büroarbeit blieb da wenig Zeit, so konnten Dammann und sein Geschäftspartner Stephan Vollbehr gestern – anders als in den vergangenen Jahren – noch keine endgültige Besucherzahl nennen. Ihr Eindruck sei jedoch, sagten sie, dass viele Menschen, die am Sonnabend wegen des Regens zu Hause geblieben waren, ihren Ausflug zu den Wikingertagen am Sonntag nachgeholt hätten. Im vergangenen Jahr waren 25 000 Besucher gekommen.

von Ove Jensen

erstellt am 14.Aug.2017 | 07:42 Uhr