Leitungswasser : Wasserspender für Grundschulen in Jarplund, Weding und Handewitt

An den Kosten von 5000 Euro beteiligte sich die Nord-Ostsee-Sparkasse zu 50 Prozent.

Avatar_shz von ki

01. Januar 2020, 18:04 Uhr

Handewitt | Ole und Ida waren die Auserwählten: Die beiden Wedinger Erstklässler durften in „offizieller Mission“ ihre funkelnagelneuen Trinkflaschen an den noch jungen Wasserspender halten. Einmal die Lichtschranke betätigt – und das feuchte Element füllte das Behältnis. Die Gemeinde Handewitt hat die drei Grundschul-Standorte Jarplund, Weding und Handewitt für jeweils 4000 Euro mit je einem Wasserspender ausgestattet, an dem die Kinder Leitungswasser in normaler oder gekühlter Temperatur und Sprudelwasser zapfen können.

Zugleich wurden 180 Trinkflaschen aus Edelstahl, versehen mit dem Logo der Siegfried-Lenz-Schule, an alle Erstklässler und an den fünften Jahrgang in Handewitt ausgegeben. An den Kosten von 5000 Euro beteiligte sich die Nord-Ostsee-Sparkasse zu 50 Prozent. Hinter den Neuerungen stecken zwei Ansätze, die auch im Unterricht vertieft werden. „Wir wollen zum einen Plastikflaschen verbannen“, betont Schulleiter Malte Bachmann. „Zum anderen wollen wir uns mit zuckerfreien Getränken weiter in Richtung gesunde Schule bewegen.“ So werden auch in der Schulmensa „Schlaraffenland“ keine gesüßten und zuckerhaltigen Getränke mehr angeboten. „Es ist fantastisch“, meinte Bürgermeister Thomas Rasmussen, „dass schon Grundschüler etwas über gesunde und nachhaltige Ernährungsformen erfahren.“