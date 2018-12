Wasserbeschaffungsverband Südangeln : Wasserpreis erhöht sich

Haushalte zahlen ab Oktober 2019 fünf Euro mehr im Jahr.

18. Dezember 2018, 16:51 Uhr

Der Wasserbeschaffungsverband Südangeln erhöht im nächsten Jahr den Wasserpreis: Die Verbandsvertreter machten eine Wasserpreiskalkulation bis 2023. Dabei kamen sie zu dem einstimmigen Beschluss, nach 2011 den Wasserpreis zu erhöhen – ab Oktober 2019 um fünf Cent pro Kubikmeter auf dann netto 0,45 Euro. Damit zahlt ein gewöhnlicher Haushalt im Jahr fünf Euro mehr.

In der Delegiertenversammlung im Stolker Gasthof „Zum goldenen Stern“ wurde zunächst der gesamte Vorstand für weitere fünf Jahre einmütig im Amt bestätigt. So bleibt Heinrich Mattsen aus Süderfahrenstedt Verbandsvorsteher „Dann ist aber nach 20 Jahren Schluss für mich“, sagte er. Sein Stellvertreter bleibt Tolks Bürgermeister Andreas Thiessen. Die weiteren Beisitzer sind Peter Hermann Petersen (Havetoft), Bernd Karde (Mittelangeln), Carsten Mees (Neuberend), Claus-Wilhelm Hansen (Schaalby) und Wolfhard Kutz (Süderbrarup).

Nach der Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 mit einer Handelsbilanz von 11 Millionen Euro wurde der Nachtrag zum Haushalt 2018 im Erfolgsplan auf eine „schwarze Null“ hingerechnet: Es gab Mehreinnahmen beim Wasserverkauf und der Windkraftanlage sowie weniger Kosten für Grundwasserabgabe und Rohrnetzunterhaltung.

Die Finanzplanung für 2019 sieht auf der Erfolgsseite mit 1 975 000 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis. Um den Vermögensplan in Höhe von 2 892 500 Euro ausgleichen zu können, müssen 86 500 Euro der Rücklage entnommen werden. Mit 631 000 Euro bleibt der Betriebsaufwand auf dem bisherigen Niveau, und auch die Windkraftanlage soll durch Stromverkauf wie bisher 500 000 Euro einbringen.

„Wir hoffen auf einen schönen Sommer“, begründete Steuerberater Ulrich Starke die im Wirtschaftsplan eingetragenen Wassergelderlöse in Höhe von 1 315 000 Euro. Das und die Investitionen von mehr als 2,5 Millionen Euro fanden sich wieder in den Berichten von Verbandsvorsteher Heinrich Mattsen und Ingenieur Boyke Elsner: In Steinfeld werden zentrale Leitungen ausgebaut, in Struxdorf befindet sich die Sanierung „auf der Zielgeraden“, in Havetoftloit soll im Zuge einer Straßenerneuerung die Wasserversorgung neu geregelt werden, in Böklund wird ein weiterer Abschnitt saniert und in Süderfahrenstedt ein Baugebiet angeschlossen.

Da zwei Brunnen keine zusätzliche Leistung mehr bringen, wird ein siebter Richtung Stolk neu gebaut. Allein die Baukosten für diesen Förderbrunnen belaufen sich auf eine halbe Million Euro.