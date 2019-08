B-Plan in Schleswig : Was wird aus der Schleistraße?

Kommt er oder kommt er nicht? Die Verwaltung und die Politik sind uneins beim Thema Bebauungsplan.

von Sven Windmann

14. August 2019, 14:52 Uhr

Schleswig | Eigentlich hatte die Verwaltung den Salto rückwärts geplant. Aber als es am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses um die Schleistraße ging, machte ihr die Politik geschlossen einen Strich durch die Rechnung.

Unstimmiges Erscheinungsbild

Worum geht es? Im Februar hatte die Ratsversammlung die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101 für den Bereich an der Schleistraße beschlossen. Aus städtebaulicher Sicht beklagte man das unruhige und unstimmige Erscheinungsbild der Straße, die von der Schlei aus gesehen die Silhouette Schleswigs prägt. Man wolle einen Wildwuchs verhindern und deshalb eine einheitliche Baulinie und Gebäudeflucht festlegen. Bis zum Inkrafttreten des B-Plans wurde zudem eine sogenannte Veränderungssperre beschlossen.

Sven Windmann

Diese wollte die Stadt nun aufheben – und gleichzeitig die Aufstellung des B-Plans zu den Akten legen. „Das wollen wir den Eigentümern einfach nicht zumuten“, erklärte Stadtplaner Uwe Harms vom Bauamt. Denn inzwischen liege ein für die Pläne notwendiges und bindendes Schallgutachten vor. Müssten Investoren bei Bauvorhaben an der Schleistraße die damit verbundenen Vorgaben künftig einhalten, würde das, so Harms, zu einer „unangemessenen Härte“ führen. So dürften etwa Schlaf- und Wohnzimmer künftig nicht mehr zur viel befahrenen Schleistraße ausgerichtet werden. Auch würden schallgedämmte Lüftungen und verglaste Vorbauten wie etwa Wintergärten als Schallschutz vorgeschrieben. Und damit nicht genug: Auch an der Schleistraße selbst müssten Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, etwa das Heruntersetzen der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer.

Der ungeliebte Paragraf 34

Gründe genug für die Stadtverwaltung, die Veränderungssperre aufzuheben. Stattdessen wolle man Bauvorhaben künftig wieder nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches bewerten, wonach sich neue Gebäude ihrer Umgebung anpassen müssen. Damit jedoch stieß man bei den Ausschussmitgliedern auf taube Ohren. „Seit etlichen Jahren verfluchen wir diesen Paragrafen. Genau deshalb wollten wir ja einen B-Plan. Und jetzt wollen wir wieder zurückrudern? Damit tun wir uns doch keinen Gefallen“, meinte Helge Lehmkuhl von der CDU. Gleichzeitig wunderte er sich über die strengen Vorgaben, die durch das Schallgutachten einzuhalten wären. „Wenn das stimmt, könnte man ja auch in Hamburg an keiner großen Straße mehr ein Wohnhaus bauen“, meinte er. Jürgen Lorenzen von der SPD erklärte hingegen, dass das Gutachten auch Vorteile für die Anwohner biete. Schließlich mache Lärm krank. Warum also sollte man nicht über eine Verkehrsberuhigung der Schleistraße nachdenken, statt so zu tun, als ob es die Untersuchungen nicht gebe. Ins selbe Horn stieß auch Uwe Schröder von den Linken. Er könne sich Tempo 30 von der Schleistraße bis zum Zob durchaus vorstellen. Und Michael Manthey-Oye (SPD) erntete viel Zustimmung, indem er forderte: „Wir sollten endlich mal klare Kante zeigen und einen B-Plan erstellen!“

Verwaltung zieht Antrag zurück

Dies wiederum könnte auch in einer vereinfachten Form geschehen, bei dem die Vorgaben nicht so streng wie bei einem normalen sind, wie Anwohner Dieter Hosse forderte. Dies soll nach Wunsch der Politik nun tatsächlich im Rathaus geprüft werden, die Verwaltung zog ihren Antrag entsprechend zurück.

Auch mit Folgen für Investor Arne Hansen: Der plant bereits seit über zwei Jahren einen Neubau zwischen Lollfuß und Schleistraße (wir berichteten) – und muss nun weiter auf verbindliche Vorgaben von der Stadt warten.