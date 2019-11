Schleswiger Innenstadt : Was wird aus der „Baguette-Theke“?

Der Traditionsimbiss im Stadtweg war von einem auf den anderen Tag zu. Der Betreiber sucht nun einen Nachfolger.

von Sven Windmann

20. November 2019, 18:51 Uhr

Schleswig | Es ist nur ein kleiner, unscheinbarer Laden mitten im Stadtweg. Dennoch verbinden Generationen von Schleswigern viele Erinnerungen an die „Baguette-Theke“. Umso erstaunter waren etliche Passanten, als sie jetzt vor verschlossenen Türen standen. Zwei große rote Plakate sind dort an den Fensterscheiben aufgehängt worden. Mit der unmissverständlichen Aufschrift: „Leider müssen wir unseren Betrieb kurzfristig schließen. Nachfolger gesucht!“

Ja, er wisse, dass die „Baguette-Theke“ für viele Schleswiger nicht nur irgendein Imbissstand war, erklärt Betreiber Bernd Ostryga auf SN-Nachfrage. Seinen Ursprung hat der kleine Laden allerdings nicht im Stadtweg, sondern in St. Jürgen. 1985 hat Ostryga seinen ersten Imbisswagen auf dem Parkplatz des „Ela-Ela“ aufgestellt und dort dann zehn Jahre lang das hungrige Feiervolk mit belegten, warmen Baguettes versorgt. Die kamen so gut an, dass er schon 1987 ein zweites Standbein aufmachte: die „Baguette-Theke im Stadtweg“.

„Ich werde bis heute noch immer wieder auf die Anfangszeit angesprochen. Viele Schleswiger verbinden Geschichten mit dem Wagen oder dem Laden“, sagt Ostryga. Er selbst hatte sich allerdings schon vor rund elf Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen, den Verkaufsstand am „Ela“ hatte es da schon nicht mehr gegeben. Im Stadtweg hat sein Sohn Sebastian dann das Ruder übernommen. Meistens gut gelaunt und mit einem offenen Ohr für die vielen Stammkunden führte er das Geschäft des Vaters weiter – bis jetzt. „Mein Sohn hat einen guten Job in Kiel angeboten bekommen. Den hat er angenommen. Und da ich schon Mitte 60 bin, haben wir uns entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. So einfach ist das“, sagt Bernd Ostryga. Die beiden Imbissstände, die sie in Rendsburg und Husum betrieben haben, sind bereits seit längerer Zeit geschlossen. „Eigentlich schade“, sagt er.

Für ihre zahlreichen Kunden, darunter auch viele Jugendliche, die sich nach Schulschluss ein schnelles Baguette gönnten, gibt es dennoch Hoffnung auf ein Weiterleben des Imbissstandes. Denn kaum haben die Ostrygas ihren Laden geschlossen, gebe es auch schon mehrere Nachfolge-Interessenten. „Ich bin also guter Dinge, dass es dort künftig weitergehen wird“, sagt der Senior.