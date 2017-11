Schleswigs ältestes Restaurant : Was wird aus dem „Senator-Kroog“?

vergrößern 1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 17.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Wolfgang Hahn redet gar nicht erst um den heißen Brei herum: „Ich gehe stramm auf die 70 zu. Da muss und kann ich nicht auf ewig 15 Stunden pro Tag in der Küche stehen.“ Und genau deshalb wollen er und seine Frau Ilona bald Schluss machen und ihr Restaurant – den altehrwürdigen „Senator-Kroog“ am Rathausmarkt – verkaufen. „Es wird langsam Zeit“, so Hahn.

Für 550 000 Euro wird Schleswigs ältestes Gasthaus, das eigentlich aus zwei Gebäuden besteht, deshalb zurzeit im Internet angeboten. Dafür bekommt der Käufer nicht nur die reine Immobilie, sondern auch das gesamte Inventar. „Man kann eigentlich direkt einziehen. Wir haben immer alles renoviert, das Restaurant ist in einem sehr guten Zustand, auch die Küche“, sagt der 68-Jährige.

Eile, den „Senator-Kroog“ zu verkaufen, hat das Gastronomenpaar indes nicht. „Wir müssen nicht sofort aufhören, sondern wollen lieber auf den richtigen Nachfolger warten. Der Betrieb läuft nach wie vor richtig gut, und wir haben auch noch Spaß an der Arbeit“, sagt Chefin Ilona Hahn und betont dann noch einmal, dass man sicherlich nicht an jeden X-Beliebigen verkaufen wolle. „Dieses Restaurant ist unser Baby. Wir haben viel Herzblut und Liebe hier reingesteckt und viele Stammgäste gewonnen. Unsere Kinder wollen den Betrieb nicht übernehmen, deshalb wünschen wir uns, dass wir jemanden anderen finden, der den ,Senator-Kroog‘ vielleicht auch ein Stück weit in unserem Sinne weiterführt.“ Und es wäre natürlich schön, wenn die sieben Angestellten auch künftig dort einen Arbeitsplatz hätten – „wenn sie es denn wollen“.

1994 haben die Hahns den Betrieb von Peter von Drateln übernommen. Zuvor hatten die beiden bereits den „Schleikeller“ am Gallberg erfolgreich betrieben. Dort jedoch sei es ihnen irgendwann zu eng geworden, also folgte der Umzug in die alten Gemäuer am Rathausmarkt, in denen bereits seit 1884 durchgängig ein Restaurant betrieben wird. Fachwerk, Kacheln, verwinkelte Räume mit kleinen Nischen und historisches Inventar machen den „Senator-Kroog“ auch von innen aus. „Wir waren sofort begeistert von diesem Gasthaus, und das ist auch bis heute so geblieben“, sagt Ilona Hahn. Und auch die Gäste würden das Ambiente mögen. „Es kommen sehr viele Touristen zu uns, etwa Leute, die mit ihren Wohnmobilen oder mit ihren Booten im Stadthafen Station machen. Aber es gibt auch sehr viele Schleswiger, die immer wieder zu uns kommen“, sagt die 65-Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Mann war sie 1985 nach Schleswig gekommen. Zuvor waren die beiden in Kühlungsborn in der Nähe von Rostock zuhause. Dort lernten sie von der Pike auf das Gastgewerbe. In großen Hotels an der Ostsee, wo sie sich auch kennenlernten. „Aber wir waren nicht glücklich in der DDR und haben deshalb einen Ausreiseantrag gestellt“, sagt Wolfgang Hahn. Der sei dann tatsächlich eines Tages bewilligt worden, allerdings mit der Auflage, das Land binnen 24 Stunden zu verlassen. „Also sind wir fast Hals über Kopf mit ein paar Koffern aufgebrochen.“

Bereut haben sie es nie. Im Gegenteil: Sie fühlen sich in Schleswig längst heimisch und wollen auch dann, wenn sie ihr Restaurant verkauft haben, hier bleiben. Ihren potenziellen Nachfolgern würden sie, wenn gewünscht, gerne auch noch für eine Zeit beratend zur Seite stehen.