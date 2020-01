Umfrage : Was sich die Schleswiger vom neuen Bürgermeister Stephan Dose erhoffen

Mehr Bürgernähe, eine attraktivere Innenstadt: Das erwarten die Bürger vom neuen Verwaltungschef.

von Alf Clasen

12. Januar 2020, 18:00 Uhr

Schleswig | Heute wird Stephan Dose in einer öffentlichen Sitzung der Ratsversammlung (ab 16.30 Uhr im Ständesaal) als neuer Bürgermeister der Stadt Schleswig vereidigt. Die Aufgaben, die auf den 55-Jährigen warten, sind groß – ebenso die Erwartungen, die die Bürger in den Nachfolger von Arthur Christiansen setzen. In der Ladenstraße haben wir Passanten danach befragt, was sie sich vom neuen Chef im Rathaus erhoffen.

Von der Gestaltung der Innenstadt über das Theater und das Parkhaus bis hin zu mehr Bürgernähe: Die Antworten in dieser – nicht repräsentativen – Umfrage sind vielfältig und geben einen Einblick in das, was die Menschen aus Schleswig und Umgebung bewegt. Klar ist aber auch: Als Chef der Verwaltung ist der Bürgermeister nicht für alle Missstände in der Stadt verantwortlich, und in seinem Handeln ist er in vielen Bereichen von den Entscheidungen der Ratsversammlung abhängig.

Seine Amtsgeschäfte nimmt Stephan Dose offiziell am 19. Januar auf.