Im Rathaus weiß das keiner : Was kostet das Glasfaser-Netz?

Die Einwohnerfragestunde steht seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung jeder öffentlichen Ausschusssitzung im Rathaus. Während zum Beispiel im Bauausschuss viele Bürger regen Gebrauch von der Möglichkeit machen, Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker nach Radwegen, Ausbaubeiträgen und Bebauungsplänen zu fragen, kommt es im Finanzausschuss selten vor, dass sich ein Gast zu Wort meldet.

In dieser Woche aber hob jemand die Hand: Hans-Joachim Volkmann aus dem Wohngebiet am Berender Redder. Er hatte Fragen zum Glasfasernetz für schnelles Internet, das die Stadtwerke begonnen haben zu bauen: Wie viel Geld wurde dafür ausgegeben? Wie lange dauert es voraussichtlich, bis sich die Investition rentiert hat?

Die Reaktionen, die er erhielt, nannte Volkmann „erschütternd“. Niemand im Raum sah sich in der Lage, eine Antwort zu geben. Bürgermeister Arthur Christiansen sagte gar nichts. Die Ausschuss-Vorsitzende Steffanie Hildebrandt (CDU) erklärte: „Wir haben diese Investition nicht beschlossen, wir haben sie nur zur Kenntnis genommen.“ SPD-Fraktionschef Stephan Dose regte an: „Man könnte die Fragen an die Stadtwerke weiterleiten.“

Die Stadtwerke gehören zu hundert Prozent der Stadt Schleswig. Geben die Stadtwerke Geld aus, wirkt sich das also auch auf den Haushalt der Stadt Schleswig aus. „Unbegründet ist Ihre Frage ja nicht“, sagte deshalb Ausschuss-Mitglied Sönke Büschenfeld (SPD) in Richtung von Volkmann. Büschenfeld ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke. Eine Antwort hatte aber auch er nicht parat. Er empfahl: „Als Bürger der Stadt bleibt es Ihnen unbenommen, jede Frage an den Geschäftsführer der Stadtwerke zu stellen.“ Der Geschäftsführer, sagte Steffanie Hildebrandt, werde die Fragen „sicher beantworten, soweit er dazu öffentlich befugt ist“.

Die Antworten lauten übrigens: Die Stadtwerke investieren rund 20 Millionen Euro in das Glasfasernetz in Schleswig, und Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs rechnet damit, dass sich die Investition nach acht Jahren amortisiert hat. Vorausgesetzt, genügend Schleswiger beziehen ihr schnelles Internet von den Stadtwerken und nicht von einem Mitbewerber wie der Telekom.

Dass weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch der Bürgermeister diese Kernpunkte der größten städtischen Investition der kommenden Jahre nennen konnten, begründete Christiansen gestern auf SN-Nachfrage: Eine detaillierte Beantwortung sei „ohne Hinzuziehung der Unterlagen nicht so einfach möglich“.

Eine dritte Frage, die Volkmann gestellt hatte, war in der Tat etwas komplexer. Darin ging es um das Glasfasernetz, das die Stadtwerke im Auftrag der Gemeinden im Amt Schlei-Ostsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Stadt Kappeln bauen. Dieses Geschäft, erläuterte Wolfgang Schoofs gestern gegenüber den SN, werde sofort Gewinne abwerfen. Investor ist hier nämlich ein Zweckverband, den die Gemeinden gebildet haben. Von ihm pachten die Stadtwerke das Breitbandnetz für die Dauer von 20 Jahren.

von Ove Jensen

erstellt am 23.Jun.2017 | 06:20 Uhr