Vortrag in Schleswig : Was Faulschlamm und Krebse über die Schlei verraten

von Ove Jensen

erstellt am 26.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Anderthalb Jahre ist es her, dass sich Svend Duggen, Geowissenschaftler und Lehrer an der A.P.-Møller-Schule, mit einem radikalen Vorschlag zu Wort meldete: Um die Wasserqualität zu verbessern, möchte er den Faulschlamm vom Grund der Schlei entfernen. Es geht um Millionen Tonnen Schlick, die sich über Jahrzehnte gebildet haben. Ein Mega-Projekt, an dessen Umsetzung anfangs kaum jemand glaubte. Das hat sich geändert – spätestens seit CDU, Grüne und FDP diesen Satz in ihren Kieler Koalitionsvertrag schrieben: „Für die Schlei werden wir ein Testprogramm zur Entfernung des Faulschlamms auflegen.“

Wie es aktuell um die Schlei bestellt ist, darüber spricht Duggen morgen Abend in der Ausstellungshalle des Stadtmuseums. Der Lichtbildvortrag beginnt um 19.30 Uhr vor der Kulisse der aktuellen Ausstellung „Märchenstunde“ mit Fotos des Wuppertaler Naturschützers Klaus Tamm. Duggen wird dabei auch auf seine neuesten Untersuchungen zur Frage eingehen, ob das Vorkommen von europäischen Edelkrebsen in der Kleinen Breite als Zeichen dafür zu werten ist, dass sich die Wasserqualität spürbar verbessert hat. Mit dieser These hatte sich der Holmer Fischer Jörg Nadler unlängst zu Wort gemeldet. Die Edelkrebse sind streng geschützt. Sie stehen auf der Roten Liste – und zwar in der Kategorie 1 („Vom Aussterben bedroht“). Weil sie besonders sensibel auf Schwermetalle und andere Schadstoffe reagieren, sieht Nadler sie als Indikator für die Sauberkeit des Schleiwassers.

Duggen widerspricht dem. Auf der Internetseite des Schlei-Informationszentrums (SIEZ) hat er kürzlich zusammen mit Kai Lehmann vom Zoologischen Institut der Uni Kiel einen Artikel veröffentlicht, in dem er sich kritisch mit Nadlers These auseinandersetzt (www.schleiinfozentrum.de). „Die erfreulichen Funde erwachsener Tiere des Europäischen Edelkrebses liefern kaum robuste Information über die Wasserqualität und den ökologischen Zustand der Schlei“, schreiben die beiden Autoren darin. Auch würden andere Probleme zur Wasserqualität der inneren Schlei durch das Vorkommen des Edelkrebses nicht erfasst. Dass der ökologische Zustand der Schlei schlecht ist, werde am Verlust der ursprünglich weit verbreiteten Unterwasservegetation, dem Fehlen einer Klarwasserphase im Frühsommer und eben der weit verbreiteten Faulschlammschicht deutlich.

Duggen räumt ein, dass es seit einigen Jahren vermehrt Anzeichen dafür gibt, dass sich die Wasserqualität verbessert. So seien Miesmuscheln und Blasentang über Lindaunis hinaus in die Schlei vorgedrungen. Lediglich einen einzelnen Organismus wie den Edelkrebs herauszugreifen und daraus einen guten Zustand für das gesamte System abzuleiten, wäre jedoch irreführend, meint Duggen. Außerdem vermisst er einen Nachweis dafür, dass der Edelkrebs in der Lage ist, sich in der inneren Schlei zu vermehren. Dafür nämlich braucht er viel Sauerstoff – und eines der größten Probleme, die die Faulschlammschicht verursacht, ist der Sauerstoffmangel in der Schlei.

In seinem morgigen Vortrag, zu dem der Verein der Freunde des Stadtmuseums einlädt, wird Svend Duggen auch auf die historische Entwicklung eingehen, die zum derzeitigen Zustand der Schlei geführt hat. Unstrittig ist, dass sich die Faulschlammschicht zu großen Teilen in jener Zeit bildete, als viele Abwässer noch völlig ungeklärt in die Schlei flossen. Heute gilt die intensive Landwirtschaft als eine der größten Nährstofflieferanten in der Schlei. Große Teile Angelns werden über die Füsinger Au entwässert.

In einem Punkt indes gibt Svend Duggen Jörg Nadler Recht: Schwermetalle, die für den Menschen gefährlich sein könnten, wenn sie Fisch essen, kommen in der Schlei nur in sehr geringem Maße vor. „Ich habe keinerlei Bedenken, Schleifisch zu essen. Ich esse sehr gern Fisch aus der Schlei“, sagt Duggen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die erhöhten Nährstoffgehalte der Schlei die Qualität des Fischs negativ beeinflussen.“ Sollte es tatsächlich vorkommen, dass die Schleifischer wegen der Faulschlamm-Diskussion Kunden verlieren, dann wäre das „eher auf mangelndes Verständnis der Zusammenhänge in der Schlei zurückzuführen, was man bei der gegebenen Komplexität nicht verübeln kann“.