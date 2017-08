Nach Schule und Ausbildung : Warum junge Menschen Schleswig verlassen – oder doch lieber bleiben

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Die kleine Stadt, in der es sich so anfühlt, als würde jeder jeden mit Vornamen kennen und in der es am Wochenende nur eine Disco zum Ausgehen gibt – Fluch oder Segen? Wie sehen das die jungen Erwachsenen? Frisch nach dem Abi oder kurz vor Ausbildungsende, wo führen die Wege junger Schleswiger hin? Und gibt es einen Weg zurück nach Schleswig? Sechs Azubis und Studenten erzählen, wie weit ihre Heimatverbundenheit geht. Eines wird dabei klar: Egal wer bleibt oder geht oder wiederkommt, Schleswig ist für alle ein Stück Heimat, in das man gerne zurück kommt – wenn auch nur zu Besuch.

Janne: Lust auf Grossstadtluft

„Ich will einfach raus und erst einmal Abstand gewinnen von dem ganzen Kleinstadt-Trott!“ Janne Koß hat gerade ihr Abitur am BBZ in Schleswig bestanden. Diesen September zieht die 19-Jährige nach Wolfenbüttel, um Wirtschaftsrecht zu studieren. Nach bald 20 Jahren Schleswig hat sie erstmal die Nase voll, sie will Neues entdecken und ihren Horizont erweitern. „Klar werde ich ab und zu mal am Wochenende hoch kommen, um all die zu besuchen, die hier geblieben sind.“ Aber sie hofft, ihren Wohnsitz nie wieder in Schleswig zu haben, denn nach ihrem Bachelor hätte sie Lust auf Großstadtluft. „Das Einzige, zu dem ich hier wirklich immer wieder zurückkommen werde, sind die Zeltfeste im Norden. POE oder Wittbeck, so etwas gibt es einfach nirgendwo sonst.“

Thies: Bayern ist zu weit weg

Auch Thies Möller hatte Lust auf etwas Neues und wollte viel herumkommen. Nach seinem Abitur 2014 am BBZ hat er sich für 13 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Es ging direkt für ein Jahr nach Bayern zur Grundausbildung und Offizierslehrgängen. Jetzt studiert der 22-Jährige Betriebswirtschaftslehre an der Bundeswehr-Uni in Hamburg. „Ich hatte eine schöne Zeit in Bayern mit vielen neuen Erfahrungen, aber das war mir einfach zu weit weg.“ 950 Kilometer musste Thies zurücklegen, um am Wochenende seine Familie zu besuchen, und da er Schleswig immer noch als seine Heimat ansieht, war es schwierig für ihn, nur so selten heimzukommen. In Hamburg geht es ihm wesentlich besser. Der Weg nach Hause ist nicht mehr so weit. Nach dem Studium will Thies eine Fluglotsen-Ausbildung machen, dabei wird er wahrscheinlich an verschiedene Standorte in ganz Deutschland versetzt. Er komme damit gut klar, sagt er, schließlich sei das alles zeitlich begrenzt. Wenn es Zeit für die Familiengründung ist, möchte er sich auf jeden Fall im Norden niederlassen. „Es muss aber nicht unbedingt Schleswig sein.“ Bis dahin kehrt er regelmäßig in die Heimat zurück. Ein Termin ist ihm dabei heilig: „Das Weihnachtspunschen im Patio ist ein Highlight. Alle kommen zu den Feiertagen nach Hause und man kommt wieder mit alten Freunden zusammen.“

Dirk: Raus in die Welt und zurück

Dirk Johannsen ist 22 und beginnt demnächst eine Erzieherausbildung in Hamburg. Er ist in Silberstedt aufgewachsen und wohnt dort bis heute. „Ich möchte einfach mal ein bisschen Großstadt erleben und mal etwas anderes sehen.“ Aber nach der Ausbildung und einem eventuell folgenden Studium möchte er zurück nach Schleswig kommen und sich hier einen Job suchen. „Hier sind meine Wurzeln und hier gehöre ich hin. Meine vier Geschwister machen es genauso: Nach der Schule erst einmal die Welt entdecken und sich dann im Schleswiger Land niederlassen.“

Robin: Was soll ich woanders?

Robin Anklam ist 24 Jahre alt und macht am BBZ gerade eine Ausbildung zum Heilerzieher. Nach seinem Abschluss möchte er gerne in der psychiatrischen Forensik in Schleswig arbeiten. Darüber nachgedacht, mal wegzugehen, hat er nie: „Was soll ich woanders? Mein Leben spielt sich komplett hier ab, und genau so finde ich das gut.“

Conny: nicht ohne die Speeldeel

Auch Conny Jöns kommt aus Silberstedt. Im April ist die 20-Jährige mit ihrem Freund nach Dörpstedt umgezogen. In Rendsburg macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester. „Mich treibt hier nichts weg. Ich bin überhaupt nicht der Typ für Großstädte und liebe das Landleben.“ Sie leitet außerdem die Theaterjugendgruppe der Schleswiger Speeldeel und möchte diese auf keinen Fall abgeben. „Ich hab so viele Gründe zu bleiben und absolut keine zu gehen.“

Nico: Alle Freunde sind hier

Nico Dobberphul beendet im nächsten Jahr seine Ausbildung zum Raumausstatter im Teppichhof Knutzen und hofft darauf, übernommen zuwerden. „Ich möchte hier arbeiten und nach abgeschlossener Ausbildung vielleicht in die Stadt nach Schleswig ziehen“, sagt der 20-Jährige, der in Gammellund wohnt. Freunde und Familie – alle sind hier in der Gegend geblieben.

24.Aug.2017