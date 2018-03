Vor dem Schleswiger Amtsgericht : Warten auf Puigdemont

Wo ist Carles Puigdemont? Ein katalanisches Fernsehteam wartete am Montag im Lollfuß vergebens auf den verhafteten ehemaligen Regionalpräsidenten.

von Alf Clasen

27. März 2018, 07:45 Uhr

Als er am Sonntag von der Verhaftung des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erfuhr, hat sich Oriol Serra sofort ins Auto gesetzt und ist von Berlin nach Schleswig-Holstein gefahren. Der 42-Jährige ist Deutschland-Korrespondent des wichtigsten katalanischen Fernsehsenders TV 3. Gestern Nachmittag nun wartete Serra gemeinsam mit seinem Kameramann Pau Santaeulàlia vor dem Schleswiger Amtsgericht auf Puigdemont. Zuvor hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass der Separatistenführer hier vorgeführt werden soll – für eine sogenannte Festhalteanordnung.

Dass die beiden katalanischen Journalisten am Ende vergeblich warteten, nahmen sie mit professioneller Gelassenheit. „Wir haben auch noch ein Team in Neumünster“, erklärte Serra. Tatsächlich hatte das Schleswiger Amtsgericht nach Aussage von Direktorin Susanne Bracker die Zuständigkeit abgegeben an die Kollegen in Neumünster. Puigdemont wurde zwar auf der A 7 im Kreisgebiet festgenommen, anschließend aber ins Gefängnis nach Neumünster gebracht.

Schleswig bleibt in dieser Angelegenheit gleichwohl im Fokus des europäischen Interesses. Schließlich wird das Oberlandesgericht über eine mögliche Auslieferung von Puigdemont entscheiden.

„Dass er verhaftet wurde, ist ein Schlag für die Demokratie“, findet Oriol Serra. Puigdemont habe doch mit dem Streben nach Unabhängigkeit nur den Wunsch der meisten Katalanen umsetzen wollen, findet Serra. „Und er hat keine Gewalt angewendet.“ Der Journalist betrachtet die Entwicklung in Spanien argwöhnisch und sorgt sich auch um die Meinungsfreiheit.

Ganz umsonst sind der Korrespondent und sein Kameramann, die zuvor in Neumünster übernachtet hatten, gestern nicht nach Schleswig gekommen. Immerhin habe er hier den im Fall Puigdemont federführenden Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper interviewen können, sagte Serra.