Silberstedt : Warten auf die Genehmigung

Jan Bödecker möchte in Silberstedt einen Autohandel eröffnen – doch die Gemeinde lässt sich wegen anderer Pläne Zeit

Avatar_shz von Silke Schlüter

22. Mai 2020, 18:34 Uhr

Silberstedt | Jan Bödecker versteht die Welt nicht mehr: Er möchte im Malerweg 2 in Silberstedt einen Gebrauchtwagenhandel eröffnen. Von der Hauptstraße ist zu erkennen, dass die entsprechenden Autos schon vorhanden sind. Um diesen Handel aber ordentlich betreiben zu können, braucht er im dazugehörigen Wohnhaus ein Verkaufsbüro. Dieses Haus hatten seine Vermieter bereits vor einiger Zeit erworben. Was noch fehlt, ist die Baugenehmigung, um das Haus zur Schaffung der benötigten Büroräume umbauen zu können.

Da die Gemeinde seinerzeit auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet hatte, waren die neuen Eigentümer davon ausgegangen, dass nichts mehr gegen ihre Pläne auf diesem Grundstück spricht, zumal sie diese von Anfang an klar kommuniziert hatten. Nun wurden sie eines Besseren belehrt: „Nachdem das Bauamt in Schleswig zu Beginn unserer Planungen grünes Licht für unser Vorhaben gegeben hatte, sprach sich die Gemeinde Silberstedt inzwischen dagegen aus. Und jetzt flatterte uns ein Schreiben ins Haus, dass die Genehmigung nicht erteilt werden kann“, zeigt sich Jan Bödecker fassungslos.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser Ablehnung um eine „Aussetzung“ der Entscheidung, weil das Grundstück in einem Gebiet liegt, für das die Gemeinde eine Untersuchung eingeleitet hat. Das hat damit zu tun, dass Silberstedt derzeit dabei ist, den passenden Platz für einen neuen Ortskern zu finden. Daran werden aktuell auch die Bürger beteiligt, die noch bis Ende Mai ihre Meinung kundtun können, ob die neue Dorfmitte wie bisher favorisiert rund um das Dokterhuus entstehen soll, oder aber an ganz anderer Stelle (siehe unten). Das Grundstück, auf dem Bödecker den Autohandel betreiben will, liegt an der Ecke Süderende und damit direkt an einem der möglichen Zugangswege.

„Ob dieser Bereich künftig das Eingangstor zum Ortszentrum bilden könnte, steht noch gar nicht fest“, betont Lutz Schnoor vom Amt Arensharde. Genauso gut könne es sein, dass sich aus der Bürgerbeteiligung noch etwas ganz anderes ergibt. „Bis das geklärt ist, müssen wir uns aber alle Optionen offen halten, damit wir nicht an einer Stelle etwas genehmigen, was uns nachher in der städtebaulichen Entwicklung ausbremst.“

Auch Bürgermeister Peter Johannsen betont, dass die jetzt erteilte Absage noch kein finales „Nein“ für das Vorhaben ist. Gemeinsam mit dem Amt bittet er alle Beteiligten um ein wenig Geduld: „Spätestens nach den Sommerferien wollen uns die Planer eine Tendenz aus der Umfrage nennen. Dann wissen wir, wo sich die Mehrheit der Bürger die neue Mitte wünscht. Erst dann können wir konkreter werden, was alle anderen Vorhaben angeht.“ Tatsächlich gebe es in Silberstedt noch zwei, drei weitere Vorhabenträger, die auf eine Entscheidung warten. Wichtig ist ihm, dass sich die bisher nicht erteilten Genehmigungen nicht grundsätzlich gegen das richten, was der eine oder andere plant.

Für Jan Bödecker ist das zwar nachvollziehbar, aber schwer zu verkraften: „Da wir uns in dem festen Glauben, hier bald loslegen zu können, finanziell und jobmäßig weit aus dem Fenster gelehnt haben, ist es enorm wichtig, dass wir nun auch mit dem Verkauf starten können, damit endlich wieder Geld reinkommt“, sagt er mit Blick auf die ohnehin schon schwierigen Zeiten – und auf die Familien, die er und seine Mitstreiter zu versorgen haben. Er will nun erst einmal versuchen, mit einer Interimslösung klarzukommen, hofft aber auf ein schnelles und vor allem positives Signal: „Der Gemeinde muss doch daran gelegen sein, dass sich Gewerbetreibende ansiedeln und willkommen fühlen“, findet er.