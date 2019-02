Süderbrarup : Warnung vor den Betrügern

Fachleute berichteten dem Kriminalpräventiven Rat Süderbrarup von ihren Erfahrungen. Die Telefon-Abzocke hat Einbrüche von der Spitze der Delikte verdrängt.

15. Februar 2019, 16:39 Uhr

Es war eine höchst informative und interessante Veranstaltung im Sitzungssaal des Amtshauses von Süderbrarup, zu der Friedrich Bennetreu, Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rats Süderbrarup, und sein Stellvertreter Volker Boldt eingeladen hatten.

Einen erheblichen Anteil daran hatten die erhellenden Vorträge der Fachleute: Dirk Löffler und Nora Wisotzki vom Landespräventionsrat aus dem Innenministerium in Kiel und der ehemalige Kriminalbeamte Claus Peter Holz aus Kappeln, der als Sicherheitsbeauftragte für Senioren unterwegs ist. Während Dirk Löffler die Strukturen, den Aufbau seiner Behörde und die Themenschwerpunkte seiner Dienststelle skizzierte, versuchte seine Kollegin Nora Wisotzki, die in Kiel erarbeiteten Empfehlungen zu vermitteln. Dabei ging es um Unterstützung, Beratung, Anregung oder Förderung von kommunalen Projekten zu den Themen Gewaltprävention verschiedener Art, Mobbing oder Abbau der Fremdenfeindlichkeit, um nur einige Beispiele zu nennen.

„Früher hatten wir es vor allem mit Wohnungseinbrüchen zu tun – doch dieses Deliktsfeld ist als Spitzenreiter von den telefon- und computergestützten Betrügereien, wie etwa dem „Polizeitrick“, abgelöst worden, so Claus Peter Holz, der kenntnisreich aus seinem ehrenamtlichen Aufgabenbereich berichtete.

Der Kappelner, der seit fünf Jahren schon als Sicherheitsbeauftragter für Senioren agiert, wünscht sich in diesem Zusammenhang nicht nur die medialen Aufklärungskampagnen, sondern auch vorbeugende Ratschläge aus den Reihen der Familienangehörigen, Nach-barn und Bekannten. „Größtenteils sind ältere Mitbürger Opfer dieser Straftaten“, so Holz.

Beim „Herzstück“ der Sitzung, wie Volker Boldt es formulierte, ging es um den Austausch aller Vertreter der anwesenden Organisationen, Vereine und Verbände. So erklärte Jan Bollmann von der Jugendpflege im Amt Süderbrarup, dass der Betrieb des Moonlightsports mangels Beteiligung eingestellt werden müsse. „Wir arbeiten an einem Ersatzprojekt”, sagte Bollmann. Annedore Rönnau vom Familienzentrum lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Amt im Zusammenhang mit den rund 205 Asylanten in der Region, unter denen 110 Kinder sind. Zu guter Letzt gab es dann noch ein Hinweis von Annedore Bellmann: „Ich möchte darauf hinweisen, dass sich neuerdings jeden Dienstag um 19 Uhr, die Guttempler (Hilfe für Suchtkranke und ihre Angehörigen) im Familienzentrum treffen. Wer möchte, ist dort herzlich willkommen“, erklärte sie.