Das Wetter im Januar : Warmer Jahresstart in Schleswig

Viel zu viel Regen und viel zu wenig Sonne im Januar.

von Alf Clasen

07. Februar 2020, 17:53 Uhr

Schleswig | Statistisch gesehen markiert der Januar die kälteste Zeit des Jahres, auch Hochwinter genannt. In diesem Jahr ähnelte der Januar allerdings eher einem Herbstmonat, winterliche Verhältnisse stellten sich kaum ein. Die mittlere Temperatur betrug 5,3 Grad, und somit ergab sich eine hohe Abweichung zum langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 von vier Grad.

Lediglich an zwei Tagen gab es leichten Nachtfrost, an keinem Tag blieb die Temperatur auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt. Aber woran lag es, dass sich der Winter bei uns (noch) nicht durchsetzen konnte? Kräftige Tiefdruckgebiete zogen immer wieder von Island nach Nordrussland, während sich über dem Mittelmeer eine Hochdruckzone erstreckte. Dazwischen gelangte mit einer starken Südwest- bis Westströmung milde, teilweise auch sehr milde Luft zu uns. Der Höchstwert des Monats wurde mit 12 Grad am 15. Januar registriert. Die kälteste Temperatur gab es mit minus 0,7 Grad in der Nacht zum 1. Januar.

Der Tiefdruckeinfluss brachte uns im Laufe des Monats immer mal wieder Regen. Schnee mischte sich kaum ins Wettergeschehen ein. So kamen im gesamten Januar 111,7 Liter pro Quadratmeter und damit 138 Prozent des Klimamittels zusammen. Verglichen mit vielen anderen Regionen Deutschlands war dies ein sehr hoher Wert. Am meisten Niederschlag fiel mit 19,5 Litern am 9. Januar. Dabei zeigte sich der Monat oft grau in grau, so dass die Sonnenscheindauer mit 24,4 Stunden am Ende 46 Prozent unter dem Sollwert blieb.