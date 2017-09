Streit um den Bahnhof : Wann verschwindet dieses Gitter?

vergrößern 1 von 2 Foto: Clasen (2) 1 von 2

H. Herr ist sich sicher und wiederholt es mantraartig: „Der Event-Bahnhof kommt.“ Doch ob er selbst das Werk vollenden wird, das vermag der Eigentümer des Schleswiger Bahnhofs nicht zu sagen. Stattdessen flüchtet er sich in dem nicht enden wollenden Streit um den Umbau der Immobilie in Sarkasmus. „Mein Sohn will in fünf Jahren anfangen, Architektur zu studieren. In zehn Jahren ist er fertig. Vielleicht bringt er dann das Projekt zu Ende“, sagt der 55-jährige Unternehmensberater aus der Nähe von Freiburg, der das Gebäude 2013 für 182 000 Euro ersteigert hatte. Müssen die Bahnreisenden also tatsächlich noch so lange mit dem aktuell so unerträglichen Zustand leben?

In dieser Woche ist Herr ein weiteres Mal in die Offensive gegangen. „Das Thema ‚Fehlende Statik‘ bei den Umbauarbeiten des Event-Bahnhofs hat sich nun endgültig geklärt“, jubiliert er in einem frischen Eintrag auf seiner Facebook-Seite („Event-Bahnhof-Schleswig“). Am Dienstag hatten sich Herr und sein Statiker mit Vertretern der Bahn-Tochter DB Station & Service AG aus Kiel vor Ort getroffen. Beide Seiten hatten ihren Rechtsbeistand dabei. Nach Aussagen des Eigentümers hat sein Statiker alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe widerlegen können. Demnach seien die bemängelten Eingriffe in die Decke der Wartehalle bereits 2011 vorgenommen worden – und zwar von der DB Station & Service selbst. Mithin sei die am 13. April dieses Jahres von der Gesellschaft verordnete Schließung des Bahnhofsgebäudes wegen Sicherheitsbedenken unrechtmäßig erfolgt. Zumal ohnehin nur das Eisenbahnbundesamt eine solche Sperrung hätte anordnen dürfen, wie Herr argumentiert. Auch sei der städtischen Baubehörde die Statik seit zwei Jahren bekannt.

Einzig die Galerie habe er in der Empfangshalle eingebaut. Aber auch diesbezüglich habe sein Experte belegen können, dass das Stahlträger-Konstrukt den statischen Anforderungen entspreche. „Da können Sie einen Panzer drauf parken“, sagt Herr.

Der Investor verlangt nun von der Deutschen Bahn eine baldige schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Decke. Sobald diese vorliege, werde er das Gebäude wieder öffnen, kündigt er an. Dann könne das Reisezentrum wieder durch die Wartehalle betreten werden. Unabhängig davon würden seine Handwerker bereits Ende September wieder anrücken. Dann würden nicht genehmigungspflichtige Tätigkeiten wie etwa Verputz-, Elektro- oder Heizungsinstallationsarbeiten fortgesetzt. „Es ist so viel Zeit unnötig vergangen.“

Geht es nun also doch bald wieder voran?

Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis reagierte gestern auf SN-Anfrage äußerst zurückhaltend. Er weist darauf hin, dass Herr bei dem Treffen am Dienstag kein statisches Gutachten übergeben habe. Dieses sei aber zwingend erforderlich. Und weiter: „Wenn das Statikgutachten vorliegen sollte, wird die Prüfung rund zwei Monate dauern. Erst dann kann eine fachliche Entscheidung fallen.“ Die Sicherheit der Bahnreisenden genieße absolute Priorität, betont Meyer-Lovis.

Für H. Herr sind die Äußerungen so nicht hinnehmbar. „Von einem Gutachten war nie die Rede.“ Er werde aber der Bahn die auch bei den Baubehörden eingereichten Planungsunterlagen samt dazugehöriger Statik zukommen lassen.

Ungeachtet dessen geht die juristische Auseinandersetzung zwischen Bahnhofs-Eigentümer und den städtischen Behörden weiter. Herr wirft der Verwaltung vor, Vorgänge wiederholt verschleppt und Kompetenzen überschritten zu haben.

Und auch zwei Schleswiger Kommunalpolitiker könnten bald Post von Herrs Anwälten bekommen. Der Unternehmer kündigt an, den Bauausschussvorsitzenden Stephan Dose (SPD) und dessen Stellvertreter Helge Lehmkuhl zu verklagen. Beide hätten in der Öffentlichkeit die Situation des Bahnhofs mit der eingestürzten Eislaufhalle von Bad Reichenhall verglichen. Solche Äußerungen von Amtsträgern seien unerträglich, zumal für das Bahnhofsgebäude zu keinem Zeitpunkt eine derartige Gefahr bestanden habe, so Herr. Ein weiterer Nebenkriegsschauplatz in einer unendlichen Geschichte.

von Alf Clasen

erstellt am 01.Sep.2017 | 12:00 Uhr