Tarp : Wanderer zeigen viel Engagement

Auf die Mitglieder der Volkswandergruppe Tarp ist Verlass. Vorsitzende Claus-Hermann Hansen als Vorsitzender bestätigt.

11. März 2020, 08:39 Uhr

Tarp | Besteht in zahlreichen Vereinen ein großer Mitgliederschwund, kommen nur wenige zudem zu den Versammlungen und können deshalb Vorstandsposten nicht besetzt werden, so kann die Volkswandergruppe Tarp doch genau vom Gegenteil berichten. Der Vorsitzende Claus-Hermann Hansen erklärte sich sofort zur Wiederwahl bereit, alle Posten waren minutenschnell und einstimmig vergeben. 60 von 169 Mitgliedern waren zur Hauptversammlung gekommen. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende, dass die vier Ausflugsfahrten, das gemeinsame Gänsebratenessen und weitere Gemeinschaftsaktionen sehr gut besucht oder sogar ausgebucht waren.

Auch Bürgermeister Peter Hopfstock lobte den Verein: „Die Volkswandergruppe ist eine Stütze in der Gemeinde“. Durch die zwei großen organisierten Wanderveranstaltungen gehe der gute Ruf ins Land. Wenn die Wanderveranstaltungen in den Räumen der Schule beendet seien, die Vereinsmitglieder aufgeräumt haben, „dann sehen die Räumlichkeiten nach Gebrauch besser aus als vorher“. Er bedankte sich für die Unterstützung bei der Gemeindereinigungsaktion, beim Ferienspaß für die Kinder und dafür, dass die Wanderwege überprüft und gepflegt werden.

Die Zahl der Mitglieder sei „ziemlich stabil“ berichtete Claus-Hermann Hansen. Austritte und Neueintritte hielten sich die Waage. Bei den Wanderveranstaltungen im Mai seien 380 Teilnehmer und im November „bei äußerst schlechten Wetterbedingungen“ 477 Teilnehmer gezählt worden. Für den „Permanenten Wanderweg“ durch das Treenetal wurden 518 Startkarten verkauft. Aber: „Insgesamt muss man feststellen, dass die Tendenz zum Wandern abnehmend ist“. Als Gründe werden die älter werdende Gesellschaft und weniger Wanderlust bei den Jüngeren angenommen.

Ab sofort wird bei den Wanderveranstaltungen der Tarper kein Einweggeschirr mehr verwendet. Alle Tassen und Teller werden nach Gebrauch abgewaschen. Der Preis der Startkarten wurde von zwei auf drei Euro vom Verband angehoben. Die Einnahmen der Volkswandergruppe betrugen 17.917 Euro, die Ausgaben 17.282 Euro, was für einen kleinen Überschuss sorgte.

Bei den Wahlen wurden Claus-Hermann Hansen als Vorsitzender, Birgitt Pioch als Schatzmeisterin und Max Timm als 1. Wanderwart bestätigt. Die Position des Meldewartes bleibt unbesetzt. Hans-Wilhelm Haar will aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Olaf Cmok wurde für weitere zwei Jahre in den Festausschuss gewählt. Er hat eine Reihe von interessanten Veranstaltungen für 2020 auf dem Papier: Am 15. Mai wird eine Fahrt als Strandwanderung nach Laboe angeboten. Am 10. Juni geht es zur Hallig Hooge, am 7. August zum Freilichtmuseum Molfsee. Am 2. Oktober wird Tönning und das Eiderstedter Buffet besucht. Den Abschluss macht das Grünkohlessen mit Bingo im Wiesengrund am 28. November. Zusätzlich werden die Teilnahmen an zahlreichen Vereinswanderungen angeboten.