Tetenhusen : Walzer für die Majestäten

24. Juni 2019, 16:08 Uhr

Tetenhusen | Grundschüler und Kindergartenkinder tummelten sich auf dem Platz rund um das Gemeindehaus beim Kinderfest und wetteiferten um Punkte. Wer Pause hatte, tobte auf der Hüpfburg oder ließ sich von Nele und Solveig Becker schminken. Bei den Spielen wurde Wäsche aufgehängt, am Glücksrad gedreht und gekegelt. Die Dritt- und Viertklässler hatten ihre Fahrräder bunt geschmückt für das Ringstechen. Die Erst- und Zweitklässler absolvierten einen Stelzenlauf, um wertvolle Punkte zu ergattern. Um 14 Uhr wurden die neuen Majestäten ausgerufen: Ben Röckendorf und Line Marie Hinrichs (Erstklässler), Moritz Wiedenhorn und Emely Petersen (Zweitklässler), Tjorben Mattis Goldmann und Hanna Loreen Herold (Drittklässler) sowie Karl Otto Scholz und Lara Luna Prohl (Viertklässler).

„In diesem Jahr wollten alle König und Königin werden“, berichtete Christin Fedde, die gemeinsam mit Kristin Täuber das Kinderfest organisiert hat. „Seit Wochen ist dieses Fest das große Thema in den Familien. Die Kinder haben in der Schule mit ihren Lehrern Karola Haut und Heiko Neuendorff sogar Walzer geübt, damit sie für den traditionellen Ehrentanz gut vorbereitet sind. In den Vorjahren war das Tanzen eher ungeliebt, aber dieses Mal wollten es alle können“, so Christin Fedde.

Doch bevor die Kinder in Begleitung des Feuerwehrmusikzuges den König der vierten Klasse nach Hause begleiteten und mit dem Ehrentanz gefeiert wurden, durften die Preise ausgesucht werden. Wiebke Plöhn und Kirsten Löding hatten für die Grundschüler Geschenke eingekauft: Spiele, Bücher, Puzzle, Lego, Schmuck und vieles mehr. Die Eltern der Grundschüler waren im Vorwege im Dorf unterwegs gewesen und hatten für das Kinderfest gesammelt.

Nach der Proklamation nahmen die kleinen Majestäten im geschmückten Planwagen von Volker Koberg Platz. Mit Musik und bunten Blumenstöcken zogen die Familien durch das Dorf und präsentierten die Königinnen und Könige.