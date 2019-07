Rabenholz : „Walkenried Consort“ gibt Konzert in Gundelsby

Die Sänger des „Walkenried Consort“ treten morgen in der Kirche zu Gundelsby auf und bereiten sich in Priesholz auf das Konzert vor.

von shz.de

18. Juli 2019, 16:40 Uhr

Rabenholz | In der Scheune proben, im Gutshaus unter dem Dach wohnen und mit einem Konzert, betitelt mit „Ein Sommernachtstraum“, in der Kirche zu Gundelsby auftreten: So gestaltet sich das Wochenendprogramm für den Kammerchor „Walkenried Consort“ mit seinen 16 Sängern in Alter von 19 bis 28 Jahren. Sie sind aus allen Teilen der Republik – sogar aus München, Heidelberg, Stuttgart und Leipzig – nach Priesholz in der Gemeinde Rabenholz gekommen. Dort bereiten sich die Sänger in den Stimmlagen Bass, Tenor, Alt und Sopran (je vier) auf das Konzert in der Kirche morgen ab 19.30 Uhr vor.

Dass das Gut Priesholz der Ort für die Sommernachtstraum-Proben ist, kommt nicht von ungefähr, erzählt Madeleine zu Dohna. Die 27-Jährige, die in Hildesheim Produktdesign studiert, ist die Nichte von Felicitas von Kaehne und kennt das Gut bestens. Und als ihre Tante ihr anbot, mit dem Chor bei ihr in Priesholz ein Wochenende des Probens, Lebens und Auftretens zu verbringen, stimmte sie zu und begeisterte auch ihre Mitsänger.

Den Kammerchor „Walkenried Consort“ hat der 23-jährige Jura-Student Dietrich Haußecker aus Walkenried – ein 2500 Einwohner zählender Ort im Südharz – gegründet. Er erzählt, dass er in mehreren Chören singt. Dabei entstand die Idee für einen eigenen Chor. Dieser Chor wurde vor zweieinhalb Jahren gegründet.

Der Kammerchor hat seit seinem Bestehen bereits zehn Konzerte absolviert – nicht nur in in seinem namensgebenden Ort Walkenried, sondern auch in Heidelberg, Mannheim, Hannover und München. Die 16 Mitglieder – in Priesholz unter der musikalischen Leitung von David Preil – gehören mittlerweile zu den führenden Kammerchören in Südniedersachsen und der Rhein-Neckar-Region. Das Ensemble hat ein breites Repertoire erarbeitet, das sich von der Alten Musik bis in die Moderne erstreckt und dessen Schwerpunkt in der Romantik liegt. Die Mitglieder setzen sich aus Studenten musikalischer, aber auch anderer Studiengänge zusammen. Sie erhielten ihre Ausbildung unter anderem beim Mädchenchor Hannover, dem evangelischen Seminar Maulbronn, dem Stadtsingechor zu Halle und der Landesschule Pforta. Neben dem „Walkenried Consort“ sind sie in renommierten Ensembles wie dem Stuttgarter Kammerchor, der Audi Jugendchorakademie oder dem Choir of Trinity College Cambridge aktiv.

Unter dem Titel „Ein Sommernachtstraum“ tritt das „Walkenried-Consort“ nun also in der Christuskirche zu Gundelsby auf – der Eintritt ist frei. Die Besucher dürfen sich auf ein sommerlich-leichtes und abwechslungsreiches Programm freuen, das unter anderem mit vielen Vertonungen von Texten William Shakespeares, das Lebensgefühl des Sommers und der sommerlichen Liebe besingt. Kontrastierend dazu werden auch einige nachdenklichere und umso eindrucksvollere Kompositionen zu hören sein, die von der Vergänglichkeit des Lebens handeln, etwa von Ralph Vaughan Williams und Johannes Brahms.