Lindewitt : Waldbad feiert im Juni runden Geburtstag

Das Schwimmbad besteht seit 60 Jahren und soll eine neue Rutsche und eine Grillhütte bekommen.

15. März 2020, 19:39 Uhr

Lindewitt | Nur 38 Mitglieder zählt der Förderverein des Waldbades, aber die sorgen dafür, dass Großenwiehe und Lindewitt nun auch nach 60 Jahren weiterhin ein schönes Naturschwimmbad haben.

Vorsitzende Bettina Hucht konnte aufzeigen, mit welchen Errungenschaften das Bad Jahr für Jahr an Attraktivität gewinnt. In der Mitte des ehemaligen Mühlenteichs gibt es nun eine Insel für gute Schwimmer, eine Rutsche dort ist in Planung. Das Gebäude wurde mit neuen Fenstern versehen, einheitliche Sitzmöbel im Außenbereich stehen zur Verfügung, Spielzeug und sonstiges Zubehör für das Badevergnügen kamen hinzu. Für dieses Jahr stehen Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten im Vordergrund, die kleine Rutsche wird gegen eine Tunnelrutsche ausgetauscht, und neue Fahrradständer werden zur Verfügung stehen.

Als besondere Neuerung entsteht gerade in weitgehender Eigenleistung eine massive Grillhütte. Diese wurde nur möglich aus der großzügigen Spende einer Beisetzung, die eine Lindewitter Familie zugunsten des Waldbades veranlasst hat. Ansonsten finanziert der Verein den Betrieb des Bades zur Hauptsache aus den jährlichen Zuschüssen der Gemeinden Großenwiehe und Lindewitt von zirka 13.000 Euro.

Gern möchte man wieder vielfach nachgefragte Schwimmkurse anbieten. „Leider verfügt der Verein über kein qualifiziertes Personal der DLRG mehr“, bedauert Bettina Hucht. Neben dem Baden im Naturteich bleibt das Waldbad ein Anlaufpunkt für viele andere Gelegenheiten. Freitags findet regelmäßig gemütliches Grillen statt, Geburtstage werden hier gefeiert und in jedem Jahr das Kinderfest des Dorfes Lindewitt-Lüngerau.

Erfreulich ist die Bereitschaft unter den Mitgliedern, alle für einen Verein notwendigen Funktionen reibungslos zu besetzen. Gewählt wurden: Philip Waters (2. Vorsitzender), Niels Müller (3. Vorsitzender), Detlef Liebenow (Kassenwart), Mandy Gerkens (Schriftführerin), Ines Freundlich und Thomas Hucht (Kassenprüfer), Kathrin und Sven Jessen wurden als Beisitzer berufen.

In diesem Jahr feiert das Waldbad sein 60-jähriges Bestehen. „Dies werden wir am 13. Juni mit einem bunten Nachmittag für alle feiern“, versprach Hucht.