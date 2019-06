Schleswiger Ansichten : Wahlkampf mit Containern

In unserer Wochenendkolumne beschäftigt sich unser Redaktionsmitglied Alf Clasen mit dem Bürgermeisterwahlkampf in Schleswig.

von Alf Clasen

28. Juni 2019, 18:35 Uhr

Ach, wenn doch nur immer Bürgermeisterwahlkampf wäre! Plötzlich geht es alles ganz schnell in Schleswig. Am Bahnhof kann man wieder auf Toilette gehen, und die Bewohner der Obdachlosenunterkunft haben Duschen bekommen – nur wenige Tage, nachdem die Ratsversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Der Begriff „Containern“ ist im aktuellen Sprachgebrauch ja bereits anderweitig belegt. Ansonsten könnte man denken, er sei in Schleswig erfunden worden – so viele Container werden hier in der Stadt auf Anordnung des Bürgermeisters gerade aufgestellt. Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen noch alles kommt.

Allerdings hat der Wahlkampf auch seine Kehrseiten: Der Ton wird rauer. In der Ratsversammlung etwa war das am Montag zu spüren. Vor allem die CDU-Granden schießen gegen alles und jeden. In einem Schreiben an die Parteimitglieder rechtfertigten der Stadtverbandsvorsitzende Helge Lehmkuhl und Fraktionschef Holger Ley nun noch einmal, warum sich die Union für Arthur Christiansen als ihren Bürgermeisterkandidaten entschieden habe. Die Quintessenz: Das Verhalten der Presse und der SPD mit ihrem für das Amt wenig geeigneten Kandidaten Stephan Dose habe dazu geführt, dass andere Interessenten „verbrannt“ worden seien. Bemerkenswert, wie die CDU vom eigenen Versagen ablenken will.